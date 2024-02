Muere más gente después de fumar drogas que de inyectarlas, según un estudio estadounidense

Fumar ha superado a la inyección como la forma más común de consumir drogas en las muertes por sobredosis en Estados Unidos, sugiere un nuevo estudio gubernamental.

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades calificaron su estudio publicado el jueves como el más grande que analiza cómo los estadounidenses tomaban los medicamentos que los mataban.

Los funcionarios de los CDC decidieron estudiar el tema después de ver informes de California que sugerían que fumar fentanilo se estaba volviendo más común que inyectarlo. Las versiones potentes e ilícitas del analgésico están implicadas en más muertes por sobredosis en Estados Unidos que cualquier otra droga.

Algunas investigaciones iniciales han sugerido que fumar fentanilo es algo menos mortal que inyectarlo, y cualquier reducción en las muertes por sobredosis relacionadas con la inyección es positiva, afirmó la autora principal del estudio, Lauren Tanz.

Pero “tanto fumar como inyectarse conlleva un riesgo sustancial de sobredosis”, y aún no está claro si un cambio hacia fumar fentanilo reduce las muertes por sobredosis en Estados Unidos, dijo Tanz, un científico de los CDC que estudia las sobredosis.

El fentanilo ilícito es una droga infamemente poderosa que, en forma de polvo, se ha convertido cada vez más en heroína u otras drogas. En los últimos años, ha sido uno de los principales impulsores de la epidemia de sobredosis en Estados Unidos. Las muertes por sobredosis de drogas en EE. UU. aumentaron ligeramente en 2022 después de dos grandes saltos durante la pandemia , y los datos provisionales de los primeros nueve meses de 2023 sugieren que aumentó poco a poco el año pasado.

Durante años, el fentanilo se ha inyectado principalmente, pero los consumidores de drogas lo han fumado cada vez más. La gente pone el polvo en papel de aluminio o en un tubo de vidrio, lo calienta desde abajo e inhala el vapor, explicó Alex Kral, investigador de RTI International que estudia a los consumidores de drogas en San Francisco.

El fentanilo fumado no está tan concentrado como el fentanilo en una jeringa, pero algunos consumidores de drogas ven las ventajas de fumar, dijo Kral. Entre ellos: Las personas que se inyectan a menudo tienen abscesos llenos de pus en la piel y corren el riesgo de contraer hepatitis y otras enfermedades.

“Una persona me mostró sus brazos y me dijo: '¡Oye, mira mi brazo! ¡Se ve hermoso! Ahora puedo usar camisetas y puedo conseguir un trabajo porque no tengo estas marcas'”, dijo Kral.

Los investigadores de los CDC estudiaron la tendencia utilizando una base de datos nacional creada a partir de certificados de defunción, informes de toxicología e informes de forenses y médicos forenses.

Pudieron obtener datos adecuados del Distrito de Columbia y 27 estados para los años 2020 a 2022. De esos lugares, obtuvieron información sobre cómo se consumieron drogas en aproximadamente 71,000 de las más de 311,000 muertes por sobredosis totales en Estados Unidos durante esos tres años.

Los investigadores encontraron que entre principios de 2020 y finales de 2022, el porcentaje de muertes por sobredosis con evidencia de tabaquismo aumentó un 74%, mientras que el porcentaje de muertes con evidencia de inyección cayó un 29%. El número y el porcentaje de muertes con evidencia de inhalación también aumentaron, aunque no tan dramáticamente como las muertes relacionadas con el tabaquismo, encontró el estudio.

Según los expertos, es complicado trazar los porcentajes exactos de muertes que ocurrieron después de fumar, inyectarse, inhalar o tragar drogas. En algunos casos, una persona puede haber consumido múltiples drogas, de diferentes maneras. En otros casos, no se identificó ningún método de consumo de drogas.

El estudio encontró que a finales de 2022, de las muertes para las cuales se identificó un método, el 23% de las muertes ocurrieron después de fumar, el 16% después de inyecciones, el 16% después de inhalar y el 14,5% después de tragar.

Tanz dijo que cree que los datos son representativos a nivel nacional. Los datos provinieron de estados de todas las regiones del país y todos mostraron aumentos en el tabaquismo y disminuciones en la inyección. Fumar era la ruta más común en el oeste y el medio oeste, y estaba más o menos emparentado con la inyección en el noreste y el sur, según el informe.

Kral describió el estudio como "mayormente bueno", pero dijo que tiene limitaciones.

Puede resultar difícil determinar el cómo y el porqué de una muerte por sobredosis, especialmente si no hubo ningún testigo presente. Las inyecciones podrían reportarse con mayor frecuencia debido a las marcas de inyección en el cuerpo; para detectar el tabaquismo “probablemente tendrían que encontrar una pipa o papel de aluminio en el lugar y decidir si lo anotan”, dijo.

Kral también señaló que muchas personas que fuman fentanilo usan una pajita para inhalar los vapores del polvo quemado, y es posible que los investigadores vieran una pajita y asumieran que se había inhalado.