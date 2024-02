Senadores instan a Biden poner fin al trato libre de impuestos a paquetes valorados en menos de US$800

Dos senadores estadounidenses que buscan tomar medidas enérgicas contra la cantidad de paquetes de China que ingresan al país libres de impuestos están pidiendo al presidente Joe Biden que tome medidas ejecutivas, diciendo que los fabricantes estadounidenses no pueden competir con competidores de bajo costo que dicen depender del trabajo forzoso y los subsidios estatales en sectores clave.

La ley comercial estadounidense permite que los paquetes destinados a consumidores estadounidenses y valorados por debajo de cierto umbral entren libres de aranceles.

Ese umbral, bajo una categoría conocida como “de minimis”, es de 800 dólares por persona, por día. La mayoría de las importaciones son productos minoristas comprados en línea.

Alarmados por el gran aumento de esos envíos desde China, los legisladores de ambas cámaras han presentado leyes para alterar la forma en que Estados Unidos trata las importaciones valoradas en menos de 800 dólares.

Ahora, los senadores Sherrod Brown, demócrata por Ohio, y Rick Scott, republicano por Florida, enviaron una carta a Biden pidiéndole que ponga fin por completo al trato libre de impuestos para esos productos.

“La situación ha llegado a un punto de inflexión en el que vastos sectores de la industria manufacturera y minorista estadounidense están en juego si no se aborda de inmediato el nivel de minimis”, escribieron los senadores.

rown y Scott señalaron en su carta a Temu, Shein y AliExpress como empresas que se benefician “injustamente” del trato libre de impuestos para sus productos.

El aumento en los envíos, dijeron, perjudica a las grandes tiendas y otros minoristas en los EE. UU.

“Este problema fuera de control afecta la seguridad y los medios de vida de los estadounidenses, al subcontratar no solo nuestra fabricación, sino también nuestros sectores minoristas a China, que, como saben, utiliza sistemáticamente trabajo esclavo entre otras prácticas desmesuradas para socavar nuestra economía”. dijeron los senadores.

La Casa Blanca remitió las preguntas a la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos, que no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios sobre la carta proporcionada a The Associated Press.

El Congreso elevó el umbral para las importaciones aceleradas y libres de derechos a Estados Unidos de 200 dólares en 2016.

El argumento para hacerlo es que acelera el ritmo del comercio y reduce los costos para los consumidores. También permite que la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos centre sus recursos en los artículos más caros que generan más ingresos arancelarios para el gobierno federal.

El cambio en el trato libre de impuestos ha llevado a un aumento significativo de los envíos “de minimis”, de unos 220 millones de paquetes ese año a 685 millones en el año fiscal 2022.

El umbral más alto de 800 dólares para el trato libre de impuestos cuenta con un fuerte respaldo de muchos miembros de la comunidad empresarial.

John Pickel, director senior del Consejo Nacional de Comercio Exterior, una asociación comercial que representa a una amplia gama de empresas, dijo que hacer lo que instan los senadores aumentaría el tiempo que tardan los envíos en llegar a medida que pasan por un proceso más engorroso proceso de inspección en la frontera. Y esos productos costarían más.

"El aumento de 200 dólares a 800 dólares no ha sido realmente un impulsor significativo en términos de volumen", dijo Pickel. "Lo que realmente está impulsando el interés en el uso de mínimos es el deseo de los consumidores de acceder a sus productos rápidamente y a un menor costo de transacción".

Dijo que el envío promedio que llega a Estados Unidos a través de la categoría de mínimos es de 55 dólares.

Pero ese costo se duplicaría aproximadamente para el consumidor si el tratamiento de mínimos ya no se aplicara porque los importadores tendrían que contratar a un agente de aduanas y pagar tarifas de procesamiento adicionales y los derechos de importación.

Un grupo comercial que representa a la industria textil dijo que estaba de acuerdo con la necesidad de que la administración Biden tomara medidas ejecutivas sobre los paquetes libres de impuestos.

“El impacto en la industria textil estadounidense ha sido devastador. La industria ha cerrado 10 plantas en los últimos cuatro meses, en parte debido al flujo ilimitado de importaciones que ingresan a través del vacío legal de minimis, lo que está socavando nuestra industria y nuestra fuerza laboral”, dijo Kim Glas, presidente y director ejecutivo del Consejo Nacional de Organizaciones textiles.