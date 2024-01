Los abogados de Hunter Biden presionan para que se desestimen los cargos por armas de fuego

Hunter Biden volvió a pedir a un juez que desestimara el caso federal de armas en su contra el martes, argumentando que tiene motivaciones políticas y que se probaron pruebas clave después de que se presentaron los cargos.

Los residuos de cocaína encontrados en la bolsa que el hijo del presidente usaba para sostener su arma no fueron identificados hasta el año pasado, después de un acuerdo de culpabilidad frustrado y una posterior acusación, dijo el abogado defensor de Hunter Biden en documentos judiciales.

La bolsa se encontró originalmente en un bote de basura y no se analizó para detectar huellas dactilares ni para determinar cuánto tiempo había estado allí el residuo, escribió el abogado defensor Abbe Lowell. Había estado en el almacenamiento de evidencia policial desde 2018, y probarlo el año pasado para reforzar el caso es “'evidencia clara' de un procesamiento selectivo”, argumentó Lowell.

Los fiscales estaban dispuestos a llegar a un acuerdo de culpabilidad en el caso, pero Lowell argumentó que cedieron a la “presión política” después de que el acuerdo fracasara en los tribunales y fuera públicamente ridiculizado por los republicanos, incluido el expresidente Donald Trump, como un “acuerdo atractivo”.

Mientras tanto, los fiscales han dicho que no hay pruebas de que el caso tenga motivaciones políticas, mientras que "la solidez de las pruebas en su contra es abrumadora". Los cargos fueron “presentados a pesar de, no debido a, cualquier ruido externo hecho por los políticos”, dijeron en documentos judiciales este mes.

Hunter Biden se declaró inocente de mentir sobre su consumo de drogas en octubre de 2018 en un formulario para comprar un arma que conservó durante unos 11 días. Ha reconocido que luchó contra una adicción al crack durante ese período, pero sus abogados han dicho que no violó la ley y que otro delincuente no violento por primera vez no habría sido acusado.

La investigación de un año parecía lista para concluir con un acuerdo de culpabilidad el año pasado, pero el acuerdo fracasó y ahora el hijo del presidente enfrenta un posible juicio este año mientras su padre, el presidente Joe Biden, hace campaña para otro mandato.

Hunter fue acusado formalmente en Delaware después de que el acuerdo de culpabilidad fracasara luego de una audiencia en la que un juez que se suponía que debía aprobarlo planteó una serie de preguntas. También enfrenta cargos fiscales en Los Ángeles.