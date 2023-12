Éxito deslumbrante para 'Wonka al alcanzar 39 millones de dólares en su fin de semana

La película 'Wonka', protagonizada por el talentoso Timothée Chalamet en el icónico papel de Willy Wonka, ha cautivado a la audiencia al recaudar la asombrosa cifra de 39 millones de dólares en su estreno en cines de Estados Unidos y Canadá durante el fin de semana, según estimaciones del estudio.

Con una inversión de alrededor de 125 millones de dólares y presentada en 4,203 salas, 'Wonka' no solo marca el retorno triunfal de Chalamet tras su éxito en 'Dune' de 2021, sino que también se convierte en el primer gran estreno de Hollywood después del fin de la huelga de SAG-AFTRA, un elemento que ha contribuido a su impacto significativo.

'Wonka', dirigida por Paul King, es una precuela de la clásica "Willy Wonka y la fábrica de chocolate" de 1971, explorando los primeros años del personaje mientras intenta abrir una tienda de dulces. El reparto, que incluye a Hugh Grant, Olivia Colman y Keegan-Michael Key, promete una experiencia cinematográfica envolvente.

Para Warner Bros., 'Wonka' marca el inicio de un trío de estrenos navideños destacados, seguido por "Aquaman and the Lost Kingdom" el 22 de diciembre y "The Color Purple" el 25 de diciembre.

Aunque 'Wonka' enfrenta la competencia de "Migration", la película animada de Universal Pictures, se espera que se convierta en la opción preferida para las familias durante las vacaciones. El éxito dependerá de su desempeño continuo en el periodo navideño, respaldado por buenas críticas (84% "frescas" en Rotten Tomatoes) y una reacción positiva de la audiencia (CinemaScore).

Chalamet, reconocido como una verdadera estrella de cine, atrae a un público joven, con el 36% de la audiencia menor de 25 años. Las perspectivas son positivas, y 'Wonka' ha sumado otros 53.6 millones de dólares en ventas de entradas en el extranjero.

'Wonka' ha demostrado ser una apuesta exitosa para Warner Bros., encabezada por el carisma de Chalamet, y su desempeño en las próximas semanas determinará si logra alcanzar el estatus de las películas más taquilleras de la temporada.