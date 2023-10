Mike Pence se retira de la carrera presidencial de EEUU

El exvicepresidente estadounidense Mike Pence ha anunciado este sábado su retirada como candidato a las primarias del Partido Republicano con vistas a las elecciones presidenciales de noviembre de 2024.

"Me ha quedado claro que no es mi momento. He decidido suspender mi campaña presidencial a partir de hoy", ha declarado Pence durante su intervención ante la Conferencia de la Coalición Judía Republicana celebrada en Las Vegas, Nevada.

"Al pueblo estadounidense le digo: no es mi momento, pero sigue siendo vuestro momento", ha añadido, según recoge el diario estadounidense 'The Hill'.

La salida de Pence deja un poco más diáfano el camino a quien fuera su compañero de fórmula, Donald Trump, después de una campaña iniciada en junio con la promesa de "un liderazgo diferente" tras criticar abiertamente a Trump.

Pence fue clave para la certificación de los resultados de las elecciones presidenciales de 2020, en las que fue elegido Joe Biden a pesar de las denuncias de fraude planteadas por Trump. Tras ello lanzó una campaña amparada en las ideas más conservadoras del partido en contraste con otros discursos como los de Trump o Ron DeSantis.

En cualquier caso siempre ha estado por detrás en encuestas y recaudación de otros líderes como los propios Trump y DeSantis o Nikki Haley.