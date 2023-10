Mujer de 104 años muere días después de realizar salto de paracaídas que podría romper récords

Dorothy Hoffner, una mujer de Chicago de 104 años cuyo reciente salto en paracaídas podría certificarla por Guinness World Records como la persona de mayor edad en saltar desde un avión, falleció.

El amigo cercano de Hoffner, Joe Conant, dijo que el personal la encontró muerta el lunes por la mañana en la comunidad de viviendas para personas mayores de Brookdale Lake View. Conant dijo que Hoffner aparentemente murió mientras dormía el domingo por la noche.

Conant, que es enfermero, dijo que conoció a Hoffner, a quien llamó abuela a petición de ella, hace varios años mientras trabajaba como cuidador de otro residente en el centro para personas mayores. Dijo que ella tenía una energía increíble y se mantenía mentalmente alerta.

“Ella era infatigable. Ella simplemente siguió adelante”, dijo el martes. “Ella no era alguien que tomaría siestas por la tarde o no se presentaría a ninguna función, cena o cualquier otra cosa. Ella siempre estuvo ahí, plenamente presente. Ella siguió adelante, siempre”.

El 1 de octubre, Hoffner realizó un paracaidismo en tándem que podría llevarla a los libros de récords como la paracaidista más vieja del mundo. Saltó de un avión desde 4.100 metros (13.500 pies) en Skydive Chicago en Ottawa, Illinois, a 140 kilómetros (85 millas) al suroeste de Chicago.

"La edad es sólo un número", dijo Hoffner a una multitud que lo vitoreaba momentos después del aterrizaje. No era la primera vez que saltaba de un avión; eso sucedió cuando tenía 100 años.

Conant dijo que estaba trabajando en el papeleo para garantizar que Guinness World Records certifique póstumamente a Hoffner como el paracaidista más viejo del mundo, pero espera que eso lleve algún tiempo. El récord actual lo estableció en mayo de 2022 la sueca Linnéa Ingegärd Larsson, de 103 años.

Conant dijo que Hoffner no se lanzó en paracaídas para batir un récord. Dijo que ella había disfrutado tanto de su primer salto que sólo quería hacerlo de nuevo.

“Ella no tenía ninguna intención de batir el récord. Y ella no tenía ningún interés en ninguna publicidad ni nada por el estilo. No lo hacía por ningún otro motivo que no fuera el de querer hacer paracaidismo”, dijo.

Skydive Chicago y la Asociación de Paracaidistas de Estados Unidos celebraron a Hoffner en una declaración conjunta el martes.

“Estamos profundamente entristecidos por el fallecimiento de Dorothy y nos sentimos honrados de haber sido parte de hacer realidad su récord mundial de paracaidismo.

“El paracaidismo es una actividad que muchos de nosotros guardamos de forma segura en nuestra lista de deseos. Pero Dorothy nos recuerda que nunca es demasiado tarde para vivir la emoción de su vida. Siempre estaremos agradecidos de que el paracaidismo fuera parte de su vida emocionante y bien vivida”, dijeron.

Conant dijo que Hoffner trabajó durante más de cuatro décadas como operador telefónico en Illinois Bell, que luego se convirtió en AT&T, y se jubiló hace 43 años. La residente de toda la vida de Chicago nunca se casó y Conant dijo que no tenía familiares directos.

A principios de noviembre se celebrará un funeral en memoria de Hoffner.

"Ella era una querida amiga que fue una inspiración", dijo Conant.