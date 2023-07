Tiroteo en una fiesta en Baltimore deja 2 muertos y 28 heridos, incluidos 3 heridos de gravedad

Los disparos estallaron en una fiesta de barrio en Baltimore el domingo, matando a dos personas, hiriendo a 28 y dejando una extensa escena del crimen que empañó el fin de semana festivo en Estados Unidos, dijo la policía. Tres de los heridos se encuentran en estado crítico.

El comisionado interino del Departamento de Policía de Baltimore, Richard Worley, dijo a los periodistas que había un total de 30 víctimas durante una conferencia de prensa en el lugar.

El tiroteo tuvo lugar justo después de las 12:30 am en una fiesta en el área de Brooklyn Homes en la parte sur de la ciudad, dijo Worley.

El tiroteo se produce en medio de reuniones en todo el país antes del feriado del 4 de julio. En otro lugar, un tiroteo en Kansas dejó siete personas con heridas de bala y dos víctimas más hospitalizadas después de ser pisoteadas cuando la gente salía corriendo de un club nocturno el domingo por la mañana temprana, dijo la policía allí.

Nueve víctimas fueron transportadas en ambulancia y 20 víctimas caminaron a los hospitales del área con heridas por el tiroteo, dijo Worley.

Diecinueve de esas víctimas fueron atendidas en el departamento de emergencias del Hospital MedStar Harbor, según la portavoz del hospital, Debra Schindler. Nueve de los pacientes gravemente heridos fueron estabilizados y trasladados a centros de traumatología de Baltimore. Todas menos una de las 19 víctimas enviadas a MedStar han sido liberadas.

“Como es el protocolo después de cualquier víctima de violencia sin cita previa, el hospital se cerró de inmediato para asegurar el campus y garantizar la seguridad de todos los pacientes y asociados”, dijo Schindler en un comunicado. “Múltiples pacientes gravemente heridos fueron evaluados y evaluados simultáneamente por el personal clínico, mientras que la seguridad del hospital manejó la multitud de familiares que se reunieron dentro y fuera del departamento de emergencias”.

Mientras tanto, una docena de víctimas fueron enviadas para ser tratadas en el R Adams Cowley Shock Trauma Center y otras cuatro fueron enviadas al Departamento de Emergencias Pediátricas del Centro Médico de la Universidad de Maryland, según el portavoz del Sistema Médico de la Universidad de Maryland, Michael Schwartzberg.

Una mujer de 18 años fue encontrada muerta en el lugar y un hombre de 20 años fue declarado muerto en un hospital poco después, dijo la policía.

“Quiero que los responsables me escuchen y me escuchen muy claramente”, dijo el alcalde Brandon Scott en el lugar. “No nos detendremos hasta encontrarte, y te encontraremos. Hasta entonces, espero que cada vez que respires, pienses en las vidas que tomaste, piensa en las vidas que impactaste aquí esta noche”.

No se realizaron arrestos inmediatamente después del tiroteo. Scott pidió a cualquier persona con información que se presentara para ayudar a los investigadores a localizar a los "cobardes" responsables del tiroteo.

El gobernador Wes Moore dijo que su “corazón se rompe por estas víctimas, sus familias y la comunidad de Baltimore que está lidiando con la pérdida”.

“Maryland se cansó de ver que la violencia armada continúa devastando nuestro estado y nuestra nación”, dijo Moore en un comunicado. “El hecho de que estos horribles tiroteos continúen ocurriendo es abominable. Nosotros, como estado, continuaremos haciendo todo lo posible para evitar actos de violencia sin sentido como el que vimos anoche”.

Las autoridades dijeron que la escena del crimen era extensa y que los detectives tardarán un tiempo en trabajar en ella.

“Trata esto como si fuera tu familia”, dijo Scott. “¿Cómo le gustaría que la gente lo tratara si estuviera de luto, si este fuera su vecindario, si este fuera un evento en su comunidad en el que sucedió esto? Queremos que lo trates de esa manera porque así es como tenemos que tratarnos como habitantes de Baltimore”.

Horas después del tiroteo, varios oficiales permanecieron en la escena, trabajando detrás de la cinta policial en medio de bloques de viviendas de dos pisos densamente poblados. Mesas plegables y vasos de plástico estaban esparcidos por la escena, aparentemente abandonados cuando la gente huía de los disparos.

Lakell Nelson dijo que hubo varias falsas alarmas de personas que confundieron los sonidos de los fuegos artificiales con disparos más temprano en la noche mientras ella estaba en la fiesta de la cuadra. Sin embargo, cuando estaba llegando a su automóvil, comenzó el tiroteo real.

“Los disparos seguían y seguían y seguían”, dijo.

Fue entonces cuando dos mujeres jóvenes se le acercaron y le dijeron que les habían disparado, y una mujer mostró cómo una bala había atravesado sus pantalones cortos.

Nelson dijo que les dijo a las mujeres que se subieran al auto y se saltó los semáforos en rojo para llegar al hospital más cercano.

“Cuando llegué a la puerta del hospital, mi auto casi se estaba preparando para estar dentro del hospital, porque estaba decidido a llevar a esos bebés a ese hospital”, dijo Nelson.

La violencia se produce cuando los fiscales federales en Baltimore esta semana promocionaron sus esfuerzos para reducir los delitos violentos en la ciudad. La policía ha informado de casi 130 homicidios y cerca de 300 tiroteos en lo que va del año, aunque eso es menos que en el mismo período del año pasado. Las autoridades han prometido tomar medidas enérgicas contra los delincuentes violentos reincidentes.