Anuncian construcción de un centro cultural dominicano en New York

La asamblea del Estado de York en Albany, aprobó la apropiación de fondos para el inicio de la construcción de un “Centro Cultural Dominicano”, ubicado en 338 Dyckman Street, New York, NY 10034 en el alto Manhattan y será un espacio interactivo de música, gastronomía, historía y cultura.

El anuncio fue realizado por el asambleísta del Distrito 72 de New York, Manny de los Santos, en el marco de la celebración de la segunda edición de “Dominicans in Albany, celebrating the Dominican community across New York State”.

“Gracias al esfuerzo de los asambleístas dominicanos hemos logrado 7.5 millones de dólares de la asamblea estatal y el compromiso de 10 millones para la construcción de “El Centro Cultural Dominicano”

La iniciativa fue impulsada por los oficiales electos de origen dominicano Jeorge Alvares, del distrito 78; Karines Reyes, del distrito 87; Amamda Séptimo, del Distrito 84; Yudelka Tapia, del distrito 86 y Manny de los Santos, al destacar la importancia de este espacio para la comunidad dominicana en New York.

La edificación contará, además, con diversas áreas didácticas, así como salones de exposición donde la comunidad y artistas dominicanos puedan celebrar exposiciones y actividades.

“En este espacio, los jóvenes hijos de Dominicanos, podrán conocer sus orígenes y crear vínculos con República Dominicana, dando más valor a nuestra cultura hispana” puntualizó el asambleísta

De acuerdo a una nota de prensa, el alcalde, Eric Adams, respaldó la iniciativa comprometiendo la suma de 10 millones de dólares para la construcción del espacio cultural.

Por otro lado, el oficial electo, De los Santos, destacó el crecimiento de la influencia de los dominicanos en la asamblea estatal, gracias al esfuerzo de toda una comunidad laboriosa y empoderada que como latinos hacen la diferencia en el estado.