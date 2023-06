Arranca el programa de EEUU y Guatemala para desincentivar la migración irregular

El programa de Movilidad Segura, anunciado por los gobiernos de Estados Unidos y Guatemala con el objetivo de desincentivar la migración irregular desde Centroamérica, comenzó el lunes a operar con el lanzamiento de su página web. De forma online, se podrán recibir solicitudes de refugio, reunificación familiar y visas de quienes quieran llegar a territorio estadounidense.

La página web https://movilidadsegura.org será administrada por el gobierno estadounidense, la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) y la Agencia de la ONU para los refugiados (Acnur), según la cancillería guatemalteca. Cada solicitante deberá ingresar al sitio web, registrarse y llenar la “solicitud en línea”.

Tras presentar la solicitud aplicación, será revisada para saber si la persona es elegible, se brindará información sobre las opciones regulares de migración y se asignará una fecha para que la persona interesada tenga una cita en los Centros de Atención a Personas Migrantes y Refugiadas (Capmir), ubicados en la Fuerza Aérea Guatemalteca, Petén, Quetzaltenango, San Marcos, Quiché y Huehuetenango.

El lunes, un equipo de The Associated Press, pudo constatar que el Capmir ubicado en Quetzaltenango y administrado por OIM no cuenta aún con condiciones físicas, ni personales para atender a los solicitantes del programa.

Con la apertura de centros en origen, financiados por Estados Unidos, Washington intenta establecer acciones migratorias en países como Guatemala, que son usados como tránsito por migrantes en su huida de la pobreza y de la violencia en la región.

Según el sitio web, pueden postularse todos los ciudadanos que cubra el Convenio Centroamericano de Libre Movilidad (CA-4), esto es, ciudadanos de Guatemala Honduras, El Salvador y Nicaragua que estén en sus países. No obstante, “no todas las personas que soliciten una evaluación calificarán o se beneficiarán del programa”, anuncia la página web.

Los interesados deberán tener 18 años, tener un correo electrónico válido, un número de teléfono válido o un plan de datos internacional. Además, se les pedirá una conexión a internet estable, fotografías digitales del solicitante y sus familiares, así como copia escaneada o fotografías de sus documentos de identidad como pasaporte y cédula, siempre y cuando estén disponibles.

La información es completamente gratis.

La apertura de estos centros migratorios sería un plan piloto por seis meses, que llega luego de una llamada telefónica entre la vicepresidenta estadounidense, Kamala Harris, y el presidente guatemalteco, Alejandro Giammattei, en la que se comprometieron “conjuntamente a tomar una serie de pasos críticos para reducir humanamente la migración irregular y expandir las vías legales bajo la Declaración de Los Ángeles sobre Migración y Protección”.

Esta iniciativa concurre con la terminación del Título 42, una restricción migratoria implementada durante la pandemia que expulsaba de forma inmediata a los migrantes que llegaran a las fronteras estadounidenses sin haber tramitado su solicitud, y a la decisión de mantener el Título 8 que endurece sanciones a quienes pretendan cruzar la frontera sin permiso.