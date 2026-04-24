Bahamas y Jamaica deportar a inmigrantes haitianos

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) denunció este jueves la deportación de migrantes haitianos desde Bahamas y Jamaica sin la debida evaluación de las necesidades de protección internacional.

El Informe Anual 2025 de la CIDH, órgano de la Organización de los Estados Americanos (OEA), denunció "la práctica continua y sostenida" del Estado bahameño de deportar migrantes irregulares, en particular personas haitianas.

Según organizaciones de la sociedad civil, las autoridades bahameñas aparentemente aplican las medidas de control migratorio de forma desproporcionada a nacionalidades específicas, en particular a las personas haitianas, que sufren detenciones y arrestos con frecuencia.

Las organizaciones también se refirieron a posibles prácticas discriminatorias en la documentación, que expondrían a las personas de ascendencia haitiana nacidas en Bahamas a la detención y la deportación.

Estos ciudadanos no son tratados como extranjeros, pero tampoco como ciudadanos, puesto que tienen dificultades para obtener documentos de identidad que confirmen su situación jurídica y, por eso, constantemente se encuentran en riesgo de ser detenidos y deportados.

Se habrían llevado a cabo un total de 13.000 deportaciones en menos de cuatro años bajo el Gobierno actual.

En cuanto a las condiciones de detención, las organizaciones denunciaron que en el Centro de Detención de Carmichael Road persisten la sobrepoblación, la falta de higiene y nutrición, y las restricciones a la comunicación con familiares.

Las organizaciones también indicaron que hay casos documentados de abuso, incluido un hecho de abuso sexual, y expresaron su preocupación por la falta de acceso de organismos independientes para monitorear los centros de detención e investigar esas acusaciones.

En cuanto a Jamaica, el informe señala expulsiones colectivas destinadas a restringir el acceso a los procedimientos de solicitud de asilo.

INGRESO IRREGULAR EN JAMAICA

Varias personas oriundas de Haití ingresaron de manera irregular en Jamaica, entre ellos niños, niñas y mujeres en estado avanzado de gestación y, según la información disponible, fueron detenidas y no se les garantizó el debido proceso en el contexto de las expulsiones.

En concreto, no tuvieron acceso a representación legal ni a una audiencia imparcial para exponer su situación individual.

En relación con la trata de personas, la CIDH acogió con beneplácito la puesta en marcha de una iniciativa para crear el primer refugio en Jamaica para niños varones víctimas de la trata de personas.

Funcionará como un lugar seguro en el que se brindará asistencia especializada y servicios de rehabilitación para que los jóvenes varones sobrevivientes de la trata puedan sanar, recuperarse y reintegrarse en la sociedad.