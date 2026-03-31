Con una población de casi 1,500 millones de habitantes, el país más poblado del mundo inicia censo

Más de 3 millones de funcionarios se desplegarán a partir del miércoles durante más de un año para realizar el censo en India, país más poblado del mundo con casi 1.500 millones de habitantes.

El crecimiento de la población joven india, con una edad media de 30 años, es una oportunidad para su desarrollo económico, pero también un desafío en términos de acceso al empleo, vivienda, energía o educación.

Inicialmente previsto para 2021, este censo fue durante mucho tiempo retrasado a causa de la pandemia del covid.

El último, realizado en 2011, dio como resultado una población de 1.210 millones de personas.

Desde entonces, en 2023, Naciones Unidas evaluó su población en 1.420 millones de habitantes, lo que colocó a India por delante de China en la clasificación mundial.

Realizar un censo en un territorio tan grande aun cuando sea totalmente digitalizado es un gran reto logístico y se llevará a cabo en varias etapas.

La primera fase, que se inicia el miércoles, consiste en contabilizar la cantidad de viviendas, estado por estado, por declaración espontánea en una aplicación que se puede cargar en el teléfono o mediante la visita personal de los agentes a la habitación.

El censo como tal de cada habitante se hará desde el 1 de marzo de 2027 para la mayoría de la población y desde el 1 de octubre de 2026 en las regiones del Himalaya, antes de las nevadas.

Una particularidad de esta edición es que el gobierno indio pedirá a sus habitantes informar a qué casta pertenecen.

Arraigadas en la tradición hindú, las castas constituyen todavía un elemento importante de la sociedad india moderna, dividida en categorías jerarquizadas que determinan el papel y el rango de sus miembros.

Esas divisiones crean discriminaciones y desigualdades entre la población.

Más de dos terceras partes de los indios son consideradas como pertenecientes a castas inferiores, que pueden acceder a políticas de discriminación positiva, especialmente en la función pública o la educación.

El último censo de las castas fue realizado en 1931 bajo el Imperio Británico, 16 años antes de la independencia.

Los dirigentes indios se abstuvieron después de hacer un censo de castas o cálculos públicos al respecto argumentando la complejidad administrativa de la operación o por temor a desatar disturbios en el país.

El Ministerio del Interior calculó el costo del censo en 1.240 millones de dólares.