¿Cómo aumentar las probabilidades de un embarazo saludable en edad avanzada?

La doctora Jacquelyn Means sabía que quedarse embarazada a finales de sus treinta sería todo un reto .

“Sin duda, es más duro para el cuerpo. Te sientes mucho más fatigada. Hay ciertas complicaciones a las que hay que prestar atención”, dijo Means, una ginecóloga obstetra de Texas que tuvo a su primer hijo a los 37 y al segundo a los 39. “Por lo general, todo sale bien, pero hay cosas que conviene tener en cuenta”.

Al igual que Means, cada vez más mujeres tienen hijos a edades más avanzadas. Un informe federal reveló que en 2023, el 21 % de los nacimientos en Estados Unidos correspondieron a mujeres de 35 años o más, frente al 9 % en 1990. Esta edad materna avanzada aumenta los riesgos tanto para las madres como para los bebés.

Las mujeres embarazadas de mayor edad tienen más probabilidades de padecer afecciones como hipertensión y obesidad, por ejemplo, y son más propensas a desarrollar complicaciones durante el embarazo. También tienen más probabilidades de someterse a una cesárea y dar a luz a gemelos o bebés con anomalías genéticas.

Pero no se preocupe demasiado. Los riesgos suelen ser bajos; simplemente son superiores a la media. Y aunque la mayoría de las mujeres mayores tienen embarazos normales, los médicos afirman que existen maneras de reducir el riesgo y prevenir problemas antes, durante y después del embarazo.

“Las madres mayores de 35 años aún pueden tener un embarazo saludable y un bebé feliz”, dijo el Dr. Michael Warren, director médico y de salud de March of Dimes, una organización sin fines de lucro que trabaja para mejorar la salud de las madres y los bebés.

Antes de quedar embarazada, ponte en el mejor estado de salud posible

La Dra. Ashley Zink, especialista en medicina materno-fetal de la Universidad de Texas Southwestern, afirmó que optimizar la salud es como "construir el primer hogar de tu bebé".

Eso implica seguir el consejo tradicional de llevar una dieta equilibrada, mantenerse activo y evitar comportamientos de riesgo como fumar.

“Asegúrate de mantener los buenos hábitos de salud que has cultivado a lo largo de tu vida”, añadió Warren. “Si padeces enfermedades crónicas, asegúrate de que estén bien controladas. Y asegúrate de recibir atención médica preventiva con regularidad”.

Según Zink, es importante gozar de la mejor salud posible, ya que el embarazo puede ser tan exigente como una maratón.

“El volumen sanguíneo aumenta; el corazón tiene que trabajar más”, explicó. “Y las molestias del embarazo —y todo tipo de inconvenientes— se toleran mejor si se goza de buena salud”.

Según los médicos, un chequeo antes de intentar concebir puede ser útil, ya que permite hablar sobre problemas de salud, recibir tratamiento para cualquier afección que pueda afectar al embarazo y asegurarse de tener las vacunas al día.

Durante el embarazo, consulta con tu médico sobre las pruebas y ecografías prenatales.

Los médicos recomiendan realizarse una ecografía en el primer trimestre, que permite medir el tamaño del feto, confirmar la fecha probable de parto y comprobar si hay un embarazo múltiple.

Las mujeres mayores de 35 años tienden a producir más de la hormona que estimula los ovarios para que produzcan óvulos, y también pueden recurrir a la fertilización in vitro para quedar embarazadas. Ambos factores aumentan la probabilidad de tener gemelos o trillizos, lo que incrementa el riesgo de complicaciones como el parto prematuro.

Las mujeres mayores también pueden considerar la posibilidad de realizarse análisis de sangre para pruebas prenatales no invasivas, que permiten detectar anomalías cromosómicas en el feto, como el síndrome de Down y la trisomía 13 o 18. Según Stanford Medicine Children's Health, el riesgo de síndrome de Down es de aproximadamente 1 entre 1250 para una mujer que concibe a los 25 años y aumenta a aproximadamente 1 entre 100 para una mujer que concibe a los 40.

Si las pruebas de detección sugieren que el feto está en riesgo, el médico puede recomendar pruebas diagnósticas más invasivas. Estas incluyen la amniocentesis, que consiste en extraer una pequeña cantidad de líquido amniótico del útero; o la biopsia de vellosidades coriónicas, que consiste en extraer células de la placenta.

Zink indicó que las mujeres mayores también pueden solicitar una "ecografía de crecimiento" alrededor de las 32 o 34 semanas de embarazo.

“Nos muestra si la placenta sigue funcionando correctamente”, dijo. “¿Tienes un flujo normal? ¿Tu crecimiento es normal?”

Las ecografías realizadas al final del embarazo también pueden detectar problemas en el feto

“Sabemos que cuando las mujeres se quedan embarazadas a una edad avanzada, existe un mayor riesgo de defectos congénitos”, en particular defectos cardíacos, dijo Warren.

También existe un mayor riesgo de muerte fetal, aunque este riesgo sigue siendo muy pequeño.

“A medida que se acerca la fecha del parto”, dijo Warren, “es muy importante estar atenta a señales como los movimientos fetales. ¿Todavía puedes sentir al bebé moverse y patear?”

Conozca los riesgos durante el parto

El porcentaje de bebés nacidos por cesárea aumenta con la edad materna, alcanzando un promedio del 48% de los nacimientos vivos en mujeres de 40 años o más, según March of Dimes, que analizó los años 2022 a 2024. Las mujeres que se someten a una cesárea tienen un riesgo significativamente mayor de sufrir complicaciones maternas como infecciones y hemorragias que aquellas que dan a luz por vía vaginal.

Según March of Dimes, entre las razones médicas para realizar una cesárea se incluyen afecciones crónicas que pueden aumentar el riesgo de un parto vaginal, como la diabetes o la hipertensión. Otras razones incluyen complicaciones durante el parto, como tener un bebé muy grande, lo cual puede ocurrir cuando la madre padece diabetes gestacional, que es la diabetes que se desarrolla durante el embarazo y puede afectar la salud de la madre y del bebé.

Los problemas placentarios, que pueden provocar hemorragias peligrosas antes o durante el parto, también son más frecuentes en mujeres mayores. (Al igual que otros problemas, no ocurren con mucha frecuencia. El desprendimiento de placenta, que se produce cuando la placenta se separa del útero, ocurre en aproximadamente 1 de cada 100 embarazos en general).

Means dio a luz a sus dos hijos por vía vaginal, pero tuvo problemas relacionados con la placenta. Además, padeció diabetes gestacional en ambos embarazos.

Tras dar a luz a su primera hija en 2023, parte de la placenta quedó retenida y tuvieron que extraerla, y necesitó tratamiento por una hemorragia posparto. Una semana después de dar a luz a su hijo el año pasado, sufrió una hemorragia grave y tuvo que ser hospitalizada.

“Mis dos bebés casi me matan”, bromeó. “Una vez que superé esos problemas de sangrado, he estado bien… Y mis dos hijos están súper sanos, así que estoy agradecida por eso”.