EEUU planear en secreto un ataque terrestre mientras envía mensajes de paz; según Irán

El presidente del Parlamento iraní, Mohammad Baqer Qalibaf, acusó este domingo a Estados Unidos de planear "en secreto" una ofensiva terrestre mientras en público envía mensajes de paz para poner fin a la guerra en Oriente Medio.

Desde hace semanas, el presidente Donald Trump mantiene la ambigüedad sobre esta posibilidad.

Según el Washington Post, que cita a responsables estadounidenses anónimos, el Pentágono se prepara para llevar a cabo operaciones terrestres de varias semanas que no serían una invasión a gran escala sino incursiones en territorio iraní de las fuerzas especiales.

El jefe de la diplomacia estadounidense, Marco Rubio, había descartado esta hipótesis el viernes, asegurando que los "objetivos" de guerra en Irán podrían alcanzarse sin el envío de tropas de tierra.

"Públicamente, el enemigo envía mensajes de negociación y diálogo mientras, en secreto, planifica una ofensiva terrestre", dijo Qalibaf en un comunicado divulgado por la agencia oficial de noticias IRNA.

Un buque estadounidense de asalto anfibio, al frente de un grupo naval que incluye a unos 3500 marinos y soldados del cuerpo de Marines, llegó el viernes a la región.

En paralelo, siguen los esfuerzos diplomáticos para intentar poner fin a la guerra que estalló el 28 de febrero con la ofensiva conjunta de Israel y Estados Unidos contra Irán.

Representantes de Turquía, Pakistán, Egipto y Arabia Saudita se reúnen este domingo y lunes en Islamabad, la capital pakistaní, para conversaciones sobre el conflicto.

La guerra sigue afectando la economía mundial y el domingo la Guardia Revolucionaria, el ejército ideológico de Irán, reivindicó los ataques de la víspera contra dos de las fundiciones de aluminio más importantes del mundo, situadas en Baréin y Emiratos Árabes Unidos.

Según los Guardianes, las dos plantas —Aluminium Bahrain (Alba) y Emirates Global Aluminium (Ega)— "desempeñan un papel importante en el suministro de las industrias militares del ejército estadounidense".

- Contener la escalada de precios -

Irán sigue siendo blanco de bombardeos y según la agencia iraní IRNA, cinco personas murieron el domingo en un ataque contra el puerto iraní de Bandar Jamir, cerca del estratégico estrecho de Ormuz.

En Teherán, un periodista de la AFP oyó explosiones en dos ocasiones el domingo, mientras se veía humo hacia el este.

"Estamos indefensos ante un gobierno que mata, y tampoco queremos esta guerra. Solo queremos una vida normal", dijo a la AFP una artista de 32 años que vive en la capital iraní.

Desde el comienzo de la guerra, Irán bloquea el estratégico estrecho de Ormuz por el que transitaba una quinta parte del petróleo mundial, lo que ha provocado una crisis energética global.

Desde Bangkok a Berlín, pasando por Tokio o París, gobiernos de todo el mundo están aplicando medidas de urgencia para intentar contener la escalada de precios.

Esta crisis podría verse agravada por la entrada en la guerra de los rebeldes hutíes del Yemen, aliados de Irán, que el sábado lanzaron misiles contra Israel.

Desde sus posiciones estratégicas, tienen la posibilidad de obstaculizar la circulación de estrecho de Bab el Mandeb, uno de los corredores marítimos más transitados del mundo.

Los Guardianes de la Revolución también han amenazado con atacar los campus de universidades estadounidenses en Oriente Medio.

En Israel, el ejército, al igual que las noches anteriores, informó del lanzamiento de misiles iraníes hacia su territorio y pidió a la población ponerse a salvo.

Kuwait y Emiratos Árabes Unidos también informaron de ataques con drones y misiles el domingo al amanecer.