Trump insiste en que Irán está "diezmado" y que quiere un "acuerdo" con EE.UU.
Washington y Teherán han iniciado conversaciones indirectas con la mediación de Pakistán, que podrían desembocar en un posible encuentro presencial en los próximos días.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, insistió este viernes en que Irán está "diezmado" y que desea alcanzar un "acuerdo" que ponga fin a la guerra.
"Sobre Irán, están siendo diezmados. Estamos hablando con ellos ahora y quieren cerrar un acuerdo. Es muy simple: nuestro Ejército es el más grande, de lejos, e Irán está siendo diezmado", declaró Trump al aterrizar en Miami (Florida), donde pasará el fin de semana.
Este sábado se cumple un mes del ataque a gran escala que Estados Unidos e Israel lanzaron el 28 de febrero contra Irán, en el que murió el líder supremo del país, el ayatolá Alí Jameneí, y que desató la actual guerra en Oriente Medio.
Washington y Teherán han iniciado conversaciones indirectas con la mediación de Pakistán, que podrían desembocar en un posible encuentro presencial en los próximos días.
Trump anunció el jueves que, para dar espacio a las negociaciones, pospuso hasta el 6 de abril el ultimátum dado a Irán para desbloquear el estrecho de Ormuz, o de lo contrario, destruirá sus centrales eléctricas.
La guerra, en la que han muerto al menos trece soldados estadounidenses y que ha disparado el precio de la gasolina, es impopular en Estados Unidos, donde Trump hizo campaña a favor de mantener al país alejado de los conflictos externos, y ha acrecentado la fractura entre Washington y sus socios de la OTAN.