Condenan a 27 años de cárcel a miembro de Los Trinitarios

Gibran Guerrero, alias “Cojito”, de 22 años y residente del Bronx, Nueva York, fue sentenciado en el Distrito Sur de esa localidad a 27 años de cárcel por participar en varios robos a mano armada como miembro de la violenta pandilla conocida como Los Trinitarios, incluyendo un robo que resultó en el asesinato de una persona identificada como Johnny Gastón.

Guerrero se había declarado culpable previamente de un cargo de conspiración para delinquir y dos cargos de uso de arma de fuego durante y en relación con los robos.

De acuerdo a la acusación, desde al menos 2021 hasta 2023, Gibran Guerrero fue miembro de la pandilla Trinitarios.

“Para financiar a la pandilla, proteger su territorio y fortalecer su posición, los miembros de los Trinitarios, incluido Guerrero, participaron, entre otras cosas, en robos, fraudes, narcotráfico y otros actos de violencia, incluido el asesinato”, dice el expediente.

El 15 de diciembre de 2022, Guerrero y otros miembros de Los Trinitarios atrajeron a dos víctimas a un lugar en el Bronx y las asaltaron. Durante el asalto, una de las víctimas, Johnny Gastón, fue asesinada a tiros. La otra víctima recibió un disparo, pero sobrevivió.

Además, alrededor del 30 de julio de 2022 y del 26 de septiembre de 2022, Guerrero y otros miembros de los Trinitarios participaron en robos a mano armada contra varias víctimas en el Bronx.

Además de la pena de prisión, este joven fue sentenciado a tres años de libertad condicional supervisada.