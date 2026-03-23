Periodista de Minnesota Wild perdió la vida junto a sus tres hijos tras un incendio en su vivienda

Jessi Pierce, de 37 años, cubrió a los Wild como corresponsal de NHL.com durante la última década y fue una destacada presentadora de podcasts, entre otros roles que desempeñó en los medios deportivos en el área de las Ciudades Gemelas.

Tras conocer la noticia antes de su partido del sábado contra los Dallas Stars, los Wild volvieron al hielo para entrenar el lunes con el corazón y la mente aún apesadumbrados por la tragedia.

“Nos quedamos sin palabras. Era una persona especial que llenaba de luz este lugar”, dijo el capitán de los Wild, Jared Spurgeon. “Siempre estaba sonriendo y bromeando. Cuando me enteré, fue algo que realmente no podía creer que pudiera suceder, y todavía me cuesta asimilarlo. Obviamente, todos aquí enviamos nuestras condolencias y oraciones a su familia”.

Los bomberos respondieron a las llamadas al 911 la madrugada del sábado de vecinos que informaban de llamas que salían del tejado de una vivienda unifamiliar en White Bear Lake, un suburbio situado a unos 16 kilómetros al noreste de donde juegan los Wild en el centro de St. Paul.

Un adulto, tres niños y un perro fueron hallados sin vida dentro de la casa, informó el Departamento de Bomberos de White Bear Lake. La causa del incendio sigue bajo investigación.

“Nos duele el corazón por todos los involucrados en esta tragedia. Pedimos la oportunidad de que nuestra comunidad se una y se apoye mutuamente durante este difícil momento”, dijo el jefe de bomberos Greg Peterson.

Según informó The Athletic , el esposo de Pierce, Mike Hinrichs, se encontraba de viaje de trabajo en el momento del incendio . Una página de GoFundMe creada para ayudar a cubrir los gastos del funeral y brindar apoyo financiero había recaudado más de 125 000 dólares hasta el lunes por la tarde. Sus hijos, Hudson, Cayden y Avery, tenían 8, 6 y 4 años respectivamente.

Tras el anuncio de la NHL y los Wild el domingo, junto con sus condolencias, se desató una oleada de homenajes a Pierce por parte de la unida comunidad que rodea a este deporte, especialmente en Minnesota, conocido desde hace mucho tiempo como el "Estado del Hockey". Después de que los North Stars se mudaran a Dallas en 1993, los Wild se unieron a la NHL en el año 2000 como equipo de expansión y siempre han contado con una de las aficiones más sólidas de la liga.

“El amor de Jessi por su familia y por el hockey se reflejaba en la energía y la pasión que aportaba a su trabajo con nosotros. Era un verdadero placer hablar con ella y trabajar a su lado. La echaremos mucho de menos”, declaró Bill Price, vicepresidente y redactor jefe de NHL.com.

El gerente general de los Wild, Bill Guerin, se tomó la molestia de visitar la sala de prensa en la pista de entrenamiento del equipo el lunes para ver cómo estaban los compañeros y amigos de Pierce y expresar la tristeza del equipo por su ausencia.

“No hay palabras para expresar lo devastados que estamos todos. No importa si trabajas en los medios, si eres jugador, si eres directivo o si eres entrenador; todos formamos parte de este mundo del deporte, de este mundo del hockey, y estamos todos juntos en esto”, dijo Guerin, y añadió: “Ella era un rayo de sol”.