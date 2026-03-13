Ucrania reparte su producción de drones en toda Europa

En un edificio discreto cerca de la base aérea de Mildenhall en Inglaterra, el fabricante de drones Ukrspecsystems está listo para poner en marcha su nueva línea de producción, como otras empresas ucranianas, que buscan asegurar su cadena logística y volumen de armamento.

Alemania, Dinamarca y ahora Reino Unido han sido elegidos en los últimos meses por varios fabricantes ucranianos de drones, en proyectos para abrir instalaciones fuera de su país.

Ukrspecsystems, especialista en drones de reconocimiento, eligió Mildenhall, en Suffolk (este de Inglaterra), cerca de una base militar británica.

En la zona de almacenes donde se ha instalado la empresa, ningún letrero indica la presencia del sitio, inaugurado el 25 de febrero por el ministro británico del Ejército, Luke Pollard, junto al embajador ucraniano en Reino Unido, Valeri Zaluzhni.

En unas semanas se ensamblarán unos 200 drones de reconocimiento (ISR) al mes y hasta 1,000 en el futuro, explica a AFP su director, Rory Chamberlain.

Entre ellos, los modelos "Shark", que cuestan varias decenas de miles de dólares.

"El campo de batalla es vasto, por lo que es imprescindible disponer en gran cantidad de estos sistemas ISR eficaces y de bajo costo", añade Chamberlain.

Aunque Ucrania ha multiplicado su producción de drones desde 2022, con más de cuatro millones producidos en 2025, según el presidente Volodimir Zelenski, las necesidades siguen siendo enormes.

Pero las condiciones de producción pueden ser difíciles en Ucrania. Primero por la amenaza constante de ataques rusos y después por una dependencia importante de componentes importados de China, señalaba recientemente el Snake Island Institute, un centro de análisis especializado en defensa, con sede en Kiev.

Con el fin de acelerar el ritmo, Ucrania puso en marcha en 2025 un mecanismo para aliviar el embargo sobre las exportaciones de armas, con el objetivo de autorizar la transferencia de tecnologías a países aliados, que así pueden albergar líneas de ensamblaje cuyos productos terminados deben, por ahora, ser reimportados a Ucrania.

"La fabricación de estos sistemas fuera de Ucrania permite liberar capacidades de producción adicionales para apoyar el esfuerzo de guerra de Kiev, al tiempo que contribuye a la viabilidad económica a largo plazo del sector de defensa del país", que podría producir más pero necesita más contratos, explica el International Institute for Strategic Studies (IISS), en un reciente informe.

Las "exportaciones controladas" de ciertos tipos de armas "permitirán aumentar la producción de drones destinados al frente. Dispondremos de los fondos necesarios", sostuvo el jefe de Estado ucraniano en septiembre de 2025.

- Transferencia de tecnología -

A mediados de febrero, el gobierno danés anunció que está en conversaciones para acoger al fabricante ucraniano de drones Skyfall.

El objetivo es reforzar "la seguridad de ambos países", afirmó el ministro danés de Defensa, Troels Lund Poulsen.

Los fabricantes ucranianos "aportan su conocimiento" a los países europeos, que están menos avanzados en el desarrollo de estos drones, señala Rory Chamberlain.

"La rapidez con la que se pueden actualizar y enviar al terreno es determinante. Podemos hacerlo en 24 horas", y "se trata de trasladar esta experiencia a Reino Unido", añade.

"Para las empresas europeas, establecer una asociación con compañías ucranianas y apoyarse en sus modelos probados en combate podría resultar más ventajoso que competir con ellas en el futuro", subraya el IISS.

Y las asociaciones se multiplican. Desde finales de 2024, la finlandesa Summa Defense ha creado varias empresas conjuntas con socios ucranianos para producir drones en su país.

Lo mismo hicieron la británica Prevail Partners y la ucraniana Skyeton en julio de 2025, con el objetivo de producir pronto un dron de vigilancia en Reino Unido.

Otros proyectos están más avanzados. El 13 de febrero, Volodimir Zelenski y el ministro alemán de Defensa, Boris Pistorius, recibieron el primer dron fabricado por la empresa conjunta QFI, que producirá 10,000 drones de combate al año.