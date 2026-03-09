El "Señor de las Cucarachas" defiende a sus insectos

Una delgada franja de luz procedente de la linterna frontal de Cristian Lucanas atraviesa la oscuridad de la selva tropical filipina mientras este científico excava entre la maleza para recoger con cuidado una cucaracha.

Como único experto del país del sudeste asiático en este insecto tan a menudo incomprendido, y descubridor de 15 especies, sus amigos lo apodan "Señor de Ipis", por el nombre local de la criatura que abunda por todas partes.

Aunque es plenamente consciente de que la mayoría considera a las cucarachas como plagas repugnantes y portadoras de enfermedades, este entomólogo de 31 años de la Universidad de Filipinas afirma que merecen más estudio —y reconocimiento— por su papel clave.

"Yo también odiaba las cucarachas cuando era niño", dice Lucanas con una sonrisa durante una entrevista con AFP en la ciudad universitaria de Los Baños, al sur de Manila.

"El miedo a las cucarachas es innato", admite, y añade que suele decir a la gente cuando le preguntan por su ocupación que trabaja "en un museo"

Su novia, también entomóloga, es más comprensiva, aunque sus estudios se centran en insectos menos odiados que las cucarachas, de las que se conoce más de 4.600 especies.

"Es posible que el total real sea el doble o incluso el triple", afirma Lucanas, incapaz de ocultar su entusiasmo.

- "Nadie las estudió" -

"Durante mucho tiempo, nadie las estudió", asegura, calificándolo de "triste" dado el tamaño y la variedad de la población de cucarachas local.

Filipinas, con su enorme biodiversidad, cuenta con unas 130 especies conocidas, tres cuartas partes de las cuales no se encuentran en ningún otro lugar del planeta.

"Debido a su enorme papel en el ecosistema, sus procesos se verían obstaculizados si desaparecieran", advierte este científico de voz suave.

Al igual que los escarabajos peloteros y las lombrices de tierra, las cucarachas son detritívoras, es decir, están diseñadas para comer y descomponer la materia orgánica muerta, incluida la de su propia especie, y devolverla al suelo.

Aunque algunas especies de cucarachas son portadoras de microbios que propagan enfermedades, un mundo sin ellas ralentizaría el proceso de descomposición, crucial para el mantenimiento de los ecosistemas, según él.

Las aves y las arañas perderían una fuente de alimento fundamental, y las plantas absorberían menos dióxido de carbono, lo que podría contribuir al calentamiento global.

- Inspirado en Tolkien -

Aun así, Lucanas tiene a mano un bote de insecticida en el trabajo, listo para matar cualquier cucaracha viva que pueda ver las 250.000 especies de insectos conservadas en el museo como un posible bocadillo.

La obsesión de Lucanas comenzó hace 12 años, durante una excursión a una cueva de murciélagos en una isla remota, cuyo suelo estaba plagado de cucarachas que se alimentaban de guano.

Cuando su ayudante de clase de biología no pudo identificar la especie, el joven supo que había encontrado su nicho.

Gran fan de J.R.R. Tolkien, Lucanas suele bautizar sus descubrimientos con nombres de criaturas de la trilogía "El Señor de los Anillos" del autor: "Valar", "Hobbitoblatta" o "Nazgul".

Dada la singularidad de su especialidad, el joven científico también se ve muy solicitado, aunque sea para situaciones muy específicas.

La mayor empresa de insecticidas del país lo invitó una vez a dar una conferencia a su personal sobre la identificación de cucarachas.

La principal cadena de restaurantes también solicitó su asesoramiento, desesperada por detener las incursiones en su comedor de las llamadas cucarachas alemanas, una especie invasora procedente de India.

"El control no es realmente mi fuerte", admite Lucanas.

Pero las cucarachas están lejos de ser las criaturas indestructibles que a menudo se describen, insiste.

No es cierto, por ejemplo, que las cucarachas heredarán la Tierra después de una guerra nuclear, dice, señalando que su resistencia a la exposición radiactiva es similar a la de otros insectos.

Los seres humanos, y no las bombas, representan una amenaza más inmediata para estos particulares bichos, afirma.