Capturan cocodrilo en un arroyo australiano a 1,200 millas de su hábitat tropical

Stephanie Kirsop no le creyó a su hijo cuando él la llamó para decirle que un cocodrilo estaba acechando en un arroyo cerca de su casa.

La familia vive en la templada ciudad costera de Newcastle, que se encuentra a 2.000 kilómetros (1.200 millas) al sur del hábitat de los cocodrilos de Australia, en el norte tropical.

Lionel Saunders, de 12 años, y sus amigos avistaron al cocodrilo joven de un metro de largo (39 pulgadas) la tarde del sábado. Inicialmente, las autoridades se mostraron escépticas ante el hallazgo, pero el domingo por la noche ya habían capturado al escurridizo reptil.

"Mi hijo grabó videos porque intentaba convencerme de que era real, y no le creí. Parecía un cocodrilo, pero pensé: 'No, es un tronco'", dijo Kirsop el martes.

“Me devolvió la llamada un rato después y me dijo: 'Mamá, lo digo en serio. Tienes que venir a echar un vistazo'”, dijo Kirsop. “Durante todo el viaje pensé que sería una trampa. Se reirían de mí”.

No tenía ninguna duda de que era un cocodrilo cuando llegó.

"Hay un pequeño cocodrilo nadando en el arroyo donde los niños del lugar van a pescar, y a veces los niños nadan ahí. ¡Guau!", dijo Kirsop.

Llamó a un servicio de rescate de fauna silvestre y le dijeron que no hay cocodrilos en la zona. Kirsop envió sus propias fotos y un video como prueba.

Kirsop fue remitido al Parque de Reptiles de Australia, que mantiene sus propios cocodrilos en un entorno con temperatura controlada.

El administrador del parque, Billy Collett, dijo que sospechaba que las imágenes podrían ser falsificaciones generadas por inteligencia artificial. Pero la policía confirmó que había un cocodrilo en Ironbark Creek.

"Tenía algunas sospechas porque recibimos muchísimas llamadas. Hoy en día, con la IA, es una locura", dijo Collett.

Reconoció que era un cocodrilo de agua dulce australiano, o crocodylus johnstoni, una especie más pequeña y menos peligrosa que los cocodrilos de agua salada.

"Son capaces de causar lesiones graves", dijo Collett sobre las especies más pequeñas.

El equipo de Collett capturó al cocodrilo el domingo por la noche a 3 kilómetros (2 millas) de donde fue visto por primera vez.

"Solo quería sacarlo de allí porque habría muerto en invierno", dijo Collett. Actualmente es otoño en el hemisferio sur.

El cocodrilo está sano y permanecerá en el parque hasta que las autoridades decidan dónde debe ir definitivamente, dijo Collett. Los cocodrilos están protegidos por la ley australiana.

Sospecha que el cocodrilo era una mascota que había sido liberada en la naturaleza porque había crecido demasiado para una pecera o se había vuelto demasiado peligroso.