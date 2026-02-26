FBI despide agentes por caso de documentos clasificados de Trump en 2022

El FBI despidió a al menos seis agentes vinculados a una investigación de 2022 sobre la presunta retención de documentos clasificados por parte del presidente Donald Trump en su residencia de Mar-a-Lago, informaron el miércoles medios estadounidenses.

El buró federal allanó la residencia de Trump en Florida en 2022, en medio de una investigación sobre la presunta mala gestión de esos archivos tras el fin de su primer mandato (2017-2021) en la Casa Blanca.

Según la pesquisa, el republicano supuestamente se llevó documentos a su mansión luego de su primer periodo presidencial sin las debidas medidas de seguridad y obstaculizó los intentos de las autoridades para intentar recuperarlos.

De acuerdo con los fiscales, el material incluía archivos secretos relacionados con temas nucleares y de defensa.

En julio de 2024, la jueza federal Aileen Cannon, designada por Trump, desestimó el caso al dictaminar que el ex fiscal especial Jack Smith fue nombrado de forma ilegal.

El director del FBI, Kash Patel, ordenó el despido de los agentes por su trabajo en este caso, según varios medios. La entidad hasta ahora no ha hecho comentarios sobre estos reportes.

Cannon bloqueó este lunes la publicación de un informe del exfiscal Smith, luego de aceptar una moción presentada por Trump y dos coacusados para evitar su divulgación.

Una asociación que representa a los agentes del FBI confirmó que se habían producido los despidos, aunque sin especificar el número.

En un comunicado, el grupo criticó al buró por violar "los derechos al debido proceso de quienes arriesgan su vida para proteger" a Estados Unidos.