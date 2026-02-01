Delincuentes agreden y roban joyas a un diputado chino en París

Un diputado chino fue asaltado mientras dormía en su residencia parisina y le robaron joyas y objetos de lujo, según informó el viernes la fiscalía de París.

Los hechos tuvieron lugar en la noche del jueves al viernes en el distrito XVI, una de las zonas más elegantes de la capital.

La policía constató “un robo sin romper la puerta, pero el uso indebido de una llave también es una circunstancia agravante”, precisó la fiscalía, confirmando la información de la radio RTL.

La víctima, “un diputado chino”, fue “agredida mientras dormía y lamenta el robo de varias joyas y objetos de lujo por un perjuicio que estima en varios millones de euros”.

El caso ha sido remitido al primer distrito de la policía judicial y se ha “avisado” a la división que combate este tipo de crimen.

Según el diputado chino, hay dos delincuentes implicados, indicó una fuente policial. Entre el botín se encuentran relojes, broches y otras joyas de gran valor.

Los delincuentes, sorprendidos por la víctima, que se despertó por el ruido, le propinaron golpes en la cabeza antes de huir, según la policía.

Esta última fuente estima el perjuicio en seis o siete millones de euros. Según la policía, no se han sustraído datos sensibles.