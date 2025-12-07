Australia, primer país en poner fin al acceso a las redes sociales a los menores de 16 años

¿Tienen las redes sociales un efecto nocivo sobre la salud mental de los jóvenes? Esa es la hipótesis en la que se basa la prohibición que entrará en vigor el próximo 10 de diciembre.

Sin embargo, no hay pruebas que lo demuestren, según la profesora Catherine Page, especialista en medios de comunicación de la Universidad de Sídney, quien señala que, por el contrario, muchas personas que padecen trastornos de salud mental encuentran consuelo en estas plataformas.

“Los estudios demuestran que una mayoría sustancial de jóvenes con trastornos mentales busca ayuda en las redes sociales. Por lo tanto, existe una verdadera preocupación por estos jóvenes, que ya no tendrán acceso a esta forma de apoyo3, explica.

La eficacia de la medida, cuestionada

El profesor Terry Flew, especialista en regulación de las redes sociales, apoya esta propuesta, simplemente porque las propias plataformas son incapaces, o incluso reacias, a proteger a los jóvenes que las utilizan. “Desde que existen plataformas como Facebook e Instagram, exigen a sus usuarios tener al menos 13 años para abrir una cuenta. Y si se hubieran esforzado seriamente por hacer cumplir sus propias reglas, hoy no estaríamos teniendo esta conversación”, opina.

Pero ambos coinciden en que los métodos de verificación de edad previstos son fácilmente eludibles.

Usuarios jóvenes pueden guardar y descargar sus historias en internet, indicó el portavoz.

"Antes de que cumplas 16, te notificaremos que pronto podrás recuperar acceso a estas plataformas, y tu contenido será restaurado exactamente cómo lo dejaste", dice un mensaje de Meta a los usuarios.

La empresa afirmó que acatará la ley australiana pero pidió que las tiendas de aplicaciones sean responsabilizadas de verificar la edad de los usuarios, en lugar de las plataformas de redes sociales.