Jane Goodall

Muere Jane Goodall, pionera en estudio de los chimpancés

La también Mensajera de la Paz de las Naciones Unidas "falleció debido a causas naturales", dijo en un comunicado el Instituto Jane Goodall.

Jane Goodall, la máxima autoridad mundial en chimpancés, se comunica con la chimpancé Nana el 6 de junio de 2004 en el zoológico de Magdeburgo, en el este de Alemania.

Jane Goodall, la máxima autoridad mundial en chimpancés, se comunica con la chimpancé Nana el 6 de junio de 2004 en el zoológico de Magdeburgo, en el este de Alemania.

Agencia AFPLos Angeles, Estados Unidos

La británica Jane Goodall, considerada pionera en el estudio de los chimpancés, falleció a los 91 años, informó este miércoles el instituto que fundó y lleva su nombre.

La también Mensajera de la Paz de las Naciones Unidas "falleció debido a causas naturales", dijo en un comunicado el Instituto Jane Goodall. La etóloga estaba en California en una gira de charlas por Estados Unidos.

"Sus hallazgos como etóloga revolucionaron la ciencia, y era una incansable activista por la protección y restauración de nuestro mundo natural", agregó el Instituto.

Goodall imitaba a los chimpancés, se sentaba con ellos en árboles y compartía sus bananas en misiones pioneras de investigación en Tanzania en el hábitat de los animales.

Fue la primera científica en darse cuenta que los chimpancés utilizan herramientas y sienten emociones.

Goodall nació el 3 de abril de 1934 en Londres.

Desarrolló un temprano amor por los animales desde la infancia, y viajó a África por primera vez en la década de 1950.

