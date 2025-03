EEUU no devolverá la Estatua de la Libertad: "gracias a nosotros Francia no habla alemán"

La portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, rechazó este lunes que EE.UU. regresara la Estatua de la Libertad a Francia, después de que un parlamentario francés pidiera que se devuelva el regalo a los estadounidenses en la década de 1880.

"Por supuesto que no", dijo Leavitt al ser cuestionada sobre si el monumento sería devuelto. "Mi consejo para ese político francés de bajo nivel no identificado sería recordarle que es solo gracias a los Estados Unidos de América que los franceses no están hablando alemán en este momento, por lo que deberían estar muy agradecidos con nuestro gran país", añadió.

El político francés de centroizquierda del Parlamento Europeo, Raphaël Glucksmann criticó la situación actual del país estadounidense afirmando que este ya no representa los valores que llevaron a Francia a ofrecer la estatua en 1884.

La estatua diseñada por el escultor francés Auguste Bartholdi fue entregada por Francia como regalo a Estados Unidos el 4 de julio de 1884, con motivo del centenario de la Declaración de Independencia.