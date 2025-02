El Gobierno cubano responde sobre un posible viaje de Rubio a La Habana: "No fue invitado"

El canciller cubano, Bruno Rodríguez, recalcó este martes que el secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, "no fue invitado" a la isla después de un comentario del diplomático estadounidense negándose a viajar a La Habana sin un cambio político previo.

Rubio, en declaraciones a la televisión estadounidense Fox News durante su gira centroamericana, aseguró que no tenía "ninguna intención" de viajar a la isla como secretario de Estado, "excepto para discutir cuándo se van a ir" los que gobiernan ese país.

A esto replicó Rodríguez: "El Secretario de Estado de EE.UU. quiere visitar La Habana, pero antes cambiar nuestro Gobierno. Se quedará con las ganas. No podrá conocer Cuba, país del que no sabe absolutamente nada. No fue invitado".

Agregó que el Gobierno caribeño, "con el respaldo del pueblo", continuará "defendiendo la revolución, la independencia y soberanía nacional".

"Llevamos 13 presidentes de EE.UU. y perdimos la cuenta de los Secretarios de Estado", apostilló el canciller cubano.

Rubio se encuentra inmerso en una gira por varios países de Centroamérica con la crisis migratoria como principal punto de su agenda, aunque también está abordando cuestiones ligadas al comercio exterior y la influencia de China en la región.

Este martes, en una conferencia de prensa en San José de Costa Rica, el secretario de Estado calificó a Cuba, Nicaragua y Venezuela de "enemigos de la humanidad" y los acusó de ser los causantes de la crisis migratoria en el hemisferio.

"Esos tres regímenes que existen, Nicaragua, Venezuela y Cuba, son enemigos de la humanidad y han creado una crisis migratoria, si no fuera por esos tres regímenes no hubiera una crisis migratoria en el hemisferio", afirmó.

A juicio del secretario de Estado esas tres naciones han creado esa crisis migratoria "porque son países donde su sistema no funciona".

Rubio, durante su entrevista en Fox News, afirmó también que "no hay conversaciones para reconocer" como presidente de Venezuela a Nicolás Maduro, quien fue investido a principios de enero pero al que varios países, como EE. UU. y la UE, no reconocen por las acusaciones de fraude electoral.

Rubio dijo que el viaje del enviado especial Richard Grenell a Venezuela ha servido para que Maduro libere a seis estadounidenses que, según dijo, eran sus "rehenes" y para que acepte recibir vuelos con venezolanos deportados desde Estado Unidos.

También dijo que Maduro y "los líderes como él" respetan al nuevo presidente de EE.UU., Donald Trump, porque saben que no se quedará cruzado de brazos cruzados ante sus acciones.

"Maduro sabe que Estados Unidos tiene muchas opciones para infligir un daño grave a su régimen", subrayó.

Tras su breve estancia en Costa Rica, el secretario de Estado viaja hoy mismo a Guatemala y luego trasladarse a República Dominicana.

La gira arrancó en Panamá el sábado pasado y prosiguió en El Salvador.