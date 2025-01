Gobierno de Trump negocia envío de pandilleros venezolanos a cárceles de El Salvador

El gobierno de Trump dijo este viernes que estaba en conversaciones con El Salvador para revivir un acuerdo que podría permitir a Estados Unidos enviar migrantes no salvadoreños al país centroamericano.

Esta vez, sin embargo, el gobierno también buscaría enviar a miembros de la pandilla venezolana Tren de Aragua a cárceles salvadoreñas, dijo Mauricio Claver-Carone, enviado especial del Departamento de Estado para América Latina, en una llamada con medios de comunicación.

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, ha tomado una dura medida contra las pandillas del país. Bukele suspendió derechos constitucionales clave en 2022 y arrestó a 84,000 personas, más del 1% de la población del país. La mayoría de ellas siguen en prisión sin haber sido sentenciadas.

El gobierno de Bukele no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios de The Associated Press.

La represión ha alimentado las críticas sobre los derechos humanos, pero ha resultado en una marcada caída de la violencia en El Salvador, una vez plagado por las pandillas beligerantes Mara Salvatrucha (MS-13) y Barrio 18.

A pesar de las preocupaciones sobre la democracia, Bukele ha despertado la admiración de muchas figuras de la derecha estadounidense. Al mismo tiempo, la pandilla venezolana Tren de Aragua también se ha convertido en un término de moda para Trump en discursos y políticos de derecha.

“Si nos comprometemos a revivir este acuerdo e incluimos... a miembros de la pandilla Tren de Aragua, apuesto a que querrán regresar a Venezuela en lugar de lidiar con las cárceles de la Mara en El Salvador”, dijo Claver-Carone.

Claver-Carone habló sobre las conversaciones previas al viaje del Secretario de Estado Marco Rubio a América Latina. Rubio tiene previsto visitar El Salvador el lunes entre visitas a Panamá, Guatemala, Costa Rica y República Dominicana.

La migración es uno de los temas más importantes de la agenda, y es probable que Rubio presione a aliados como Bukele para que ayuden a la administración Trump en su ofensiva migratoria y acepten migrantes de países como Venezuela, Nicaragua y Cuba, que en gran medida no aceptan vuelos de deportación desde Estados Unidos.