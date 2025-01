Estados Unidos congela trámite de visas para colombianos: así le responden a Petro

Estados Unidos anunció que a partir de este lunes cerrará la sección de trámite de visas en Colombia en represalia por la decisión del presidente Gustavo Petro de no recibir vuelos de repatriación de nacionales.

"En respuesta a la negativa del presidente Petro de aceptar dos vuelos con deportados colombianos, que anteriormente el presidente había autorizado y que habían sido aprobados a los más altos niveles del gobierno, la Embajada de Estados Unidos en Colombia cerrará mañana la sección de visas. Próximamente se implementarán medidas de represalia adicionales", le dijo a EL TIEMPO la fuente.

Este domingo en la madrugada, el mandatario colombiano, a través de la red social X (antes Twitter) desautorizó la entrada de aviones estadounidenses con migrantes colombianos alegando que Washington no podía tratarlos como delincuentes.

"Los EE. UU. no pueden tratar como delincuentes a los migrantes Colombianos. Desautorizo la entrada de aviones norteamericanos con migrantes colombianos a nuestro territorio. EE. UU. debe establecer un protocolo de tratamiento digno a los migrantes antes que los recibamos nosotros", dijo el mandatario colombiano en su trino.

Ambos países, cuando aún estaba en el poder la administración de Joe Biden, habían firmado desde hace más de un año un nuevo protocolo para el retorno de nacionales repatriados o deportados que aceleró el proceso y amplió la frecuencia de los vuelos.

En promedio, durante algunos meses del año pasado, estaban llegando al menos cuatro aviones al mes.

El proceso, según autoridades colombianas, ha encontrado algunos obstáculos pues existe una gran cantidad de nacionales listos para ser deportados, pero no se ha podido hacer una investigación para verificar que las personas son efectivamente colombianas, determinar su lugar de residencia, revisar su pasado judicial, entre otros aspectos.

Desde la llegada del presidente Donald Trump la semana pasada a la Casa Blanca la presión para que los países de la región reciban a migrantes deportados ha venido en aumento.

La decisión de Petro, y la contundente respuesta del Departamento de Estado, ahora presidido por Marco Rubio, constituye la primera ruptura de consideración entre ambos gobiernos desde la llegada del republicano y un anticipo de lo que puede estar por venir.

El cierre de la sección de visas, que es la expide los documentos para que los colombianos puedan viajar a Estados Unidos tanto para razones de turismo como de trabajo y estudio constituye una respuesta sin antecedentes y de un impacto enorme.

Petro, con posterioridad, publicó otro trino en el que ahondo en su decisión alegando que hizo devolver los aviones por que se trataba de aeronaves miliares y el mal trato hacia los deportados.

"Un migrante no es un delincuente y debe ser tratado con la dignidad que un ser humano merece. Por eso hice devolver los aviones militares estadounidenses que venían con migrantes colombianos. No puedo hacer que los migrantes queden en un país que no los quiere; pero si ese país los devuelve debe ser con dignidad y respeto con ellos y con nuestro país. En aviones civiles, sin trato de delincuentes recibiremos a nuestros connacionales. Colombia se respeta", dijo el presidente.

Lo que desató la decisión de Estados Unidos sobre las visas a colombianos.

Según fuentes consultadas por este diario, un avión militar de Estados Unidos con migrantes irregulares deportados que se encontraba próximo a aterrizar se le negó el ingreso en el último momento, lo cual desató la furia de las autoridades estadounidenses.

Algo similar a lo que sucedió con México este sábado, pero sin que pasara a mayores pues las autoridades solucionaron el impasse alegando que se trató de un problema administrativo.