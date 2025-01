Los Trump están de vuelta, conoce los miembros de esta familia de magnates

El clan familiar de Donald Trump está de vuelto, pero existe la probabilidad de que se involucre menos en los asuntos de la Casa Blanca, en comparación al primer mandato del republicano, sin embargo algunos seguirán teniendo un papel clave como asesores no oficiales cuando el lunes tome posesión del cargo.

¿Quiénes son y qué rol se espera que desempeñen?

-Melania Trump-

La tercera esposa de Donald Trump desde 2005 regresa como primera dama. La exmodelo de 54 años ha declarado a Fox que vivirá en la Casa Blanca, pero reconoce que hará escapadas a Nueva York y a Palm Beach, en Florida. Acciones que tomó en el primer mandato de su marido.

El papel de primera dama en Estados Unidos implica la organización de cenas de Estado, así como la defensa de determinadas causas.

Durante su primera etapa en este cargo, Melania Trump emprendió la lucha contra el acoso en internet.

- Donald Trump Jr -

El hijo mayor del próximo presidente de Estados Unidos, Don Jr, es conocido por saber tomar el pulso de las bases trumpistas.

El empresario de 47 años también habría influido en la decisión de su padre de elegir al senador J.D. Vance como compañero de fórmula para la campaña de 2024.

No se espera que Donald Trump Jr asuma ningún papel oficial en la Casa Blanca, pero seguirá siendo vicepresidente ejecutivo del holding familiar, la Trump Organization.

Según los medios de comunicación estadounidenses, él y su pareja desde hace seis años, Kimberly Guilfoyle, han roto.

Esta exfiscal ha sido nombrada embajadora en Grecia por Donald Trump.

- Ivanka Trump & Jared Kushner -

Ivanka Trump se distanció de la política al final del primer mandato de su padre, después de haber sido una de sus principales asesoras.

"La razón principal por la que no voy a volver a servir ahora es que conozco el coste y es un precio al que no estoy dispuesta a someter a mis hijos", dijo la mujer de 43 años, madre de tres niños, al podcast "Him & Her Show" antes de la toma de posesión de Trump.

Su marido, Jared Kushner, también fue asesor de Donald Trump, en particular para las conversaciones con los líderes de los países del Golfo Pérsico en el momento de la negociación de los Acuerdos de Abraham en 2020.

Aunque esta vez no tiene un papel asignado, según la CNN, se espera que sea un asesor no oficial del presidente republicano sobre Oriente Medio.

Eric Trump -

El menor de los hijos del primer matrimonio del millonario, Eric Trump, al igual que su hermano mayor Donald Jr, pasó el primer mandato como vicepresidente de la Trump Organization, apareciendo en mítines y en televisión para defender a su padre.

A sus 41 años, se espera que siga desempeñando estas funciones durante los próximos años.

Su esposa, Lara Trump, que intenta abrirse camino como cantante pop, dimitió recientemente de su cargo de vicepresidenta del Partido Republicano.

- Tiffany Trump -

Única hija del segundo matrimonio de Donald Trump con Marla Maples, Tiffany Trump apenas hizo apariciones públicas junto a su padre durante su primer mandato.

La licenciada en derecho de 31 años participó en algunos mítines en 2024, pero tiene la intención de mantenerse alejada de los asuntos políticos y, al parecer, está embarazada, según varios medios estadounidenses.

- Barron Trump -

Barron Trump, quien apenas tiene 18 años y más de dos metros de altura, parece dispuesto a dar forma a su propia carrera política. Su madre Melania trató de mantenerlo alejado de los focos durante su primer mandato.

Como estudiante universitario es probable que Barron haya influido en la estrategia del republicano hacia los votantes jóvenes en 2024, animándole a ser entrevistado por Adin Ross, un famoso youtuber estadounidense.

Familia política

Charles Kushner, padre de Jared, será embajador en Francia. Fue condenado por evasión fiscal y coerción de testigos pero Donald Trump le indultó en 2020.

Massad Boulos, suegro de Tiffany, será consejero para Oriente Medio.