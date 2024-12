El papa insta a ‘todos los pueblos de todas las naciones’ a silenciar armas y superar divisiones

El papa Francisco en su mensaje tradicional de Navidad el miércoles instó a “todos los pueblos de todas las naciones” a encontrar el valor durante este Año Santo “para silenciar los sonidos de las armas y superar las divisiones” que afligen al mundo, desde Medio Oriente hasta Ucrania, África hasta Asia.

El discurso “Urbi et Orbi” “A la Ciudad y al Mundo” del pontífice sirve como un resumen de las desgracias que enfrenta el mundo.

Como la Navidad coincidió con el inicio de la celebración del Año Santo 2025 que él dedicó a la esperanza, Francisco pidió una amplia reconciliación, “incluso (con) nuestros enemigos”.

“Invito a cada individuo, y a todos los pueblos de todas las naciones... a convertirse en peregrinos de esperanza, a silenciar los sonidos de las armas y superar las divisiones”, dijo el papa desde la logia de la Basílica de San Pedro a las multitudes congregadas abajo.

El papa invocó la Puerta Santa de la Basílica de San Pedro, que abrió en Nochebuena para lanzar el Jubileo 2025, como representante de la misericordia de Dios, que “desata cada nudo; derriba cada muro de división; disipa el odio y el espíritu de venganza”.

Llamó a silenciar las armas en la Ucrania y en Medio Oriente, señalando a las comunidades cristianas en Israel y los territorios palestinos, “particularmente en Gaza donde la situación humanitaria es extremadamente grave”, así como en Líbano y Siria “en este momento tan delicado”.

Francisco repitió sus llamados a la liberación de los rehenes tomados por Hamás de Israel el 7 de octubre de 2023.

Citó un brote mortal de sarampión en la República Democrática del Congo, y el sufrimiento del pueblo de Myanmar, obligado a huir de sus hogares por “el choque continuo de armas”. El papa también recordó a los niños que sufren por la guerra y el hambre, los ancianos que viven en soledad, aquellos que huyen de sus patrias, que han perdido sus trabajos y son perseguidos por su fe.

Los peregrinos se alinearon el día de Navidad para pasar por la gran Puerta Santa en la entrada de la Basílica de San Pedro, ya que se espera que el Jubileo traiga unos 32 millones de fieles católicos a Roma.

El rabino Yehuda Teichtal, a la derecha, y el rabino Shmuel Segal, a la izquierda, observan el montaje de una Menorah gigante de Hanukkah AP foto/Markus SchreiberMarkus Schreiber

Atravesar la Puerta Santa es una manera en que los fieles pueden obtener indulgencias, o perdón por los pecados durante un Jubileo, una tradición que ocurre una vez cada cuarto de siglo y que data de 1300.

Los peregrinos se sometieron a controles de seguridad antes de entrar por la Puerta Santa, en medio de nuevos temores de seguridad tras un mortal ataque en un mercado navideño en Alemania. Muchos se detuvieron para tocar la puerta mientras pasaban y hacían la señal de la cruz al entrar en la basílica dedicada a San Pedro, el fundador de la Iglesia Católica Romana.

“Te sientes tan humilde cuando pasas por la puerta que una vez que pasas es casi como una liberación, una liberación de emociones”, dijo Blanca Martín, una peregrina de San Diego. ”... Es casi como una liberación de emociones, sientes que ahora puedes soltar y poner todo en manos de Dios. Mira, me estoy emocionando. Es simplemente una experiencia hermosa”.

Coinciden las festividades cristianas y judías

Hanukkah, el Festival de las Luces de ocho días del judaísmo, comienza este año en el día de Navidad, lo que solo ha ocurrido cuatro veces desde 1900.

La confluencia del calendario ha inspirado a algunos líderes religiosos a organizar encuentros interreligiosos, como una fiesta de Hanukkah organizada la semana pasada por varias organizaciones judías en Houston, Texas, reuniendo a miembros de las comunidades latina y judía de la ciudad para latkes, el tradicional panqueque de papa comido en Hanukkah, cubierto con guacamole y salsa.

Mientras Hanukkah es una festividad alegre y celebratoria, los rabinos notan que está teniendo lugar este año mientras las guerras arden en Medio Oriente y aumentan los temores sobre incidentes generalizados de antisemitismo. Las festividades se superponen infrecuentemente porque el calendario judío se basa en ciclos lunares y no está sincronizado con el calendario gregoriano, que establece la Navidad el 25 de diciembre. La última vez que Hanukkah comenzó en el día de Navidad fue en 2005.

Un hombre se detiene en oración mientras atraviesa la Puerta Santa de la Basílica de San Pedro en el Vaticano, el miércoles 25 de diciembre de 2024 . AP foto/Andrew MedichiniAndrew Medichini

Los cristianos iraquíes persisten en su fe

Los cristianos en las llanuras de Nínive asistieron a la Misa de Navidad el martes en la iglesia Mar Georgis en el centro de Telaskaf, Irak, con preocupaciones sobre el futuro. “Sentimos que nos van a quitar la alfombra de debajo de los pies en cualquier momento. Nuestro destino es desconocido aquí”, dijo Bayda Nadhim, residente de Telaskaf.

Los cristianos de Irak, cuya presencia allí se remonta casi al tiempo de Cristo, pertenecen a una serie de ritos y denominaciones. Una vez constituyeron una minoría considerable en Irak, estimada en alrededor de 1.4 millones.

Pero la comunidad ha disminuido desde la invasión liderada por Estados Unidos en 2003 y aún más en 2014 cuando el grupo Estado Islámico barrió la zona. El número exacto de cristianos que quedan en Irak no está claro, pero se cree que son varios cientos de miles.

Celebraciones alemanas atenuadas por ataque en mercado

Las celebraciones alemanas se vieron ensombrecidas por un ataque con coche en un mercado navideño en Magdeburgo el viernes que dejó cinco muertos, incluido un niño de 9 años, y 200 personas heridas. El presidente Frank-Walter Steinmeier reescribió su discurso navideño grabado para abordar el ataque, diciendo que “hay dolor, horror e incomprensión sobre lo que ocurrió en Magdeburgo”. Instó a los alemanes a “mantenerse unidos” y que “el odio y la violencia no deben tener la última palabra”.

Un médico saudí de 50 años que había practicado medicina en Alemania desde 2006 fue arrestado bajo sospecha de asesinato, intento de asesinato y lesiones corporales. La cuenta X del sospechoso lo describe como un ex musulmán y está llena de temas antiislámicos. Criticó a las autoridades por no combatir “la islamización de Alemania” y expresó su apoyo al partido antiinmigración Alternativa para Alemania (AfD).

Ucrania marca la segunda Navidad en guerra

En las líneas del frente del este de Ucrania, los soldados pasaron otra Navidad encerrados en batallas agotadoras con las fuerzas rusas. Es su segunda Navidad en guerra y lejos de casa desde la invasión lanzada en febrero de 2022.

Un soldado dijo que había olvidado que era el día de Navidad.

“Honestamente, recordé sobre esta festividad solo en la noche (después de) que alguien escribió en el grupo que hoy es un día festivo”, dijo. “No tenemos días festivos, no tenemos fines de semana. ... No sé, no tengo sentimientos, todo es plano, todo es gris, y mis pensamientos están solo en cómo preservar a mi personal y cómo detener al enemigo”.

Otros, sin embargo, dijeron que el día trajo esperanza de que algún día habría paz. Los ucranianos esperan que la próxima presidencia del estadounidense Donald Trump traiga un acuerdo de alto el fuego, y muchos soldados que han soportado casi tres años de lucha, dijeron que esperaban que ese fuera el caso.

Valerie, un soldado ucraniano de la 24ª Brigada Mecanizada, que solo proporcionó su primer nombre, dijo que "en un día como hoy, me gustaría desear que todo esto termine, para todos ... Por supuesto, siempre hay esperanza, siempre hay esperanza. Todos quieren paz, todos quieren paz y volver a casa”.

El capellán militar Roman Kostenko de la 117ª Brigada Mecanizada Pesada Separada dijo que los soldados que no pueden estar con sus familias están “unidos por nuestra familia militar”.

Navidad blanca en el noreste de Estados Unidos

La ciudad de Nueva York despertó con su primera Navidad blanca en Central Park desde 2009, según el Servicio Meteorológico Nacional de Nueva York.

Según la agencia, a las 7 de la mañana había una acumulación de 2.5 centímetros (1 pulgada) de nieve en el icónico parque urbano de 341 hectáreas (843 acres).

Cristianos desplazados en Gaza rezan por la paz

Una anciana pareja cristiana en la Franja de Gaza celebró la Navidad en un campamento de refugiados, separada de sus familias y comunidad.

Amal Amouri y su esposo, Tony Al-Masri, son miembros de la pequeña comunidad cristiana de Gaza. Mientras que muchos de los aproximadamente 1,000 cristianos de Gaza se han refugiado en una iglesia de la ciudad de Gaza durante la guerra, la pareja está entre los cientos de miles de palestinos desplazados que han huido al sur de Gaza.

Al-Masri dijo que recientemente se recuperó de un derrame cerebral y camina con un bastón. Pero dijo que estar separado del resto de su familia en Navidad fue especialmente difícil.

“Eso es lo más difícil para mí. Durante dos años no he visto a mis hijos o nietos”, dijo.

Su esposa colgó una cruz de madera dentro de su tienda, que tenía imágenes de líderes cristianos y de Jesús y la Virgen María, así como oraciones escritas en cada rincón. La pareja estaba sentada en una cama dentro de la estructura mientras hablaban de su esperanza por la paz.