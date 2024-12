Indulto de Biden a su hijo Hunter crea dudas sobre su legado y palabra

La decisión del presidente Joe Biden de retractarse de su palabra y otorgar un indulto categórico a su hijo, Hunter, justo semanas antes de su sentencia programada por condenas de armas y fiscales fue una sorpresa que no fue tan sorprendente.

No para aquellos que habían presenciado la angustia del presidente por sus dos hijos después de que los chicos sobrevivieran a un accidente automovilístico que mató a la primera esposa de Biden y a una hija hace más de medio siglo. O para aquellos que escucharon al presidente lamentar regularmente la muerte de su hijo mayor, Beau, por cáncer o expresar preocupaciones —principalmente en privado— sobre la sobriedad y salud de Hunter después de años de profunda adicción.

Pero al elegir poner a su familia primero, el presidente de 82 años —quien había prometido restaurar la confianza en las instituciones de la nación y el respeto por el Estado de Derecho— ha planteado nuevas preguntas sobre su ya tambaleante legado.

"Este es un mal precedente que podría ser abusado por presidentes posteriores y lamentablemente manchará su reputación", escribió en una publicación en X el gobernador demócrata de Colorado, Jared Polis. Añadió que, aunque podía simpatizar con las luchas de Hunter Biden, "nadie está por encima de la ley, ni un presidente ni el hijo de un presidente".

Los ayudantes y aliados de Biden se habían resignado a la perspectiva de que el presidente usara su extraordinario poder en los últimos días de su presidencia para asegurarse de que su hijo no pasaría tiempo tras las rejas, especialmente después de la victoria de Donald Trump. Los partidarios del presidente han visto durante mucho tiempo el compromiso de Biden con su familia como algo positivo, incluso si la conducta personal de Hunter y sus enredos se veían como una complicación.

Pero el indulto llega mientras Biden se ha vuelto cada vez más aislado desde la derrota de la vicepresidenta Kamala Harris, quien se lanzó a la campaña después de que el desastroso debate del presidente contra Trump en junio forzara su salida de la elección.

Todavía está luchando por resolver espinosos problemas de política exterior en Medio Oriente y Europa. Y debe enfrentar su decisión de buscar la reelección a pesar de su avanzada edad, lo que ayudó a devolver la Oficina Oval a Trump, un hombre al que había advertido una y otra vez que era una amenaza para las normas democráticas.

Trump ha prometido deshacer los logros emblemáticos de Biden sobre el cambio climático y revertir los esfuerzos del demócrata para reavivar las alianzas del país, todo mientras se prepara para tomar crédito por una economía fortalecida y miles de millones en inversiones en infraestructura.

Y ahora, Biden le ha dado al republicano un pretexto para llevar a cabo planes radicales para trastocar el Departamento de Justicia mientras el republicano jura venganza contra supuestos adversarios.

"Este indulto es simplemente desalentador para aquellos de nosotros que hemos estado ahí durante años gritando sobre la amenaza de Trump", dijo en MSNBC el republicano Joe Walsh, un crítico vocal de Trump. "'Nadie está por encima de la ley', hemos estado gritando. Bueno, Joe Biden acaba de dejar claro que su hijo Hunter está por encima de la ley".

Trump ya había dejado claro su intención de trastocar el Departamento de Justicia con su nominación inicial de críticos de esa institución como el exrepresentante Matt Gaetz y Kash Patel para reemplazar al director del FBI, Christopher Wray, quien nominalmente todavía tiene más de dos años en su mandato. (Gaetz terminó retirando rápidamente su nombre en medio del escrutinio por acusaciones de tráfico sexual).

En reacción al indulto, el portavoz de Trump, Steven Cheung, dijo en un comunicado: "Ese sistema de justicia debe ser arreglado y el debido proceso debe ser restaurado para todos los estadounidenses, que es exactamente lo que el presidente Trump hará cuando regrese a la Casa Blanca con un mandato abrumador del pueblo estadounidense".

En una publicación en redes sociales, el propio presidente electo llamó al indulto "un enorme abuso y un error judicial".

"¿El indulto que Joe le dio a Hunter incluye a los rehenes del 6 de enero, que ahora han estado encarcelados durante años?", preguntó Trump. Se refería a aquellos condenadospor el violento ataque contra el Capitolio en Washington del 6 de enero de 2021. Trump y sus seguidores los llaman "rehenes".

Biden y sus portavoces habían descartado repetida y rotundamente que el presidente le otorgara a su hijo un indulto.

En junio, Biden le dijo a los periodistas, cuando su hijo enfrentaba el juicio en el caso de armas de Delaware, "Me atengo a la decisión del jurado. Haré eso y no lo indultaré".

En julio, la secretaria de prensa Karine Jean-Pierre le dijo a los periodistas: "Sigue siendo un no. Será un no. Es un no. Y no tengo nada más que agregar. ¿Le indultará a su hijo? No".

En noviembre, días después de la victoria de Trump, Jean-Pierre reiteró ese mensaje: "Nuestra respuesta se mantiene, que es no".

Ni Biden ni la Casa Blanca explicaron el cambio en el pensamiento del presidente, y las críticas llovieron tanto por haber roto su promesa como por el indulto en sí.

No es el primer presidente en indultar a un miembro de la familia o amigo enredado en tratos políticos. Bill Clinton indultó a su hermano Roger por cargos de drogas después de que había cumplido su condena aproximadamente una década antes. En sus últimas semanas en el cargo, Trump indultó a Charles Kushner, el padre de su yerno, Jared Kushner, así como a múltiples aliados condenados en la investigación sobre la injerencia rusa en las elecciones.

Sin embargo, Biden se presentó como alguien que ponía su respeto por el sistema judicial estadounidense y el Estado de Derecho por encima de sus propias preocupaciones personales, tratando de establecer un contraste deliberado con Trump, quien probó los límites de su autoridad como pocos predecesores.

Dentro de la Casa Blanca, el indulto sorprendió a algunos que creían que Biden lo pospondría tanto como fuera posible, según tres personas familiarizadas con el asunto que hablaron con AP bajo condición de anonimato para discutir el asunto. Llegó justo después de que Biden pasara tiempo extendido la semana pasada con Hunter y otros miembros de la familia en Nantucket en Massachusetts, una tradición familiar para el Día de Acción de Gracias.

"Creo en el sistema de justicia, pero mientras he luchado con esto, también creo que la política cruda ha infectado este proceso y ha llevado a un error judicial, y una vez que tomé esta decisión este fin de semana, no tenía sentido retrasarlo más", dijo Biden en un comunicado anunciando el indulto.

Algunos en la administración han expresado en privado angustia por el contenido del comunicado de Biden, incluida su afirmación de una persecución políticamente sesgada de su hijo que se asemeja a las quejas que Trump —quien enfrentó acusaciones ahora abandonadas sobre su papel en tratar de subvertir la elección de 2020.

Biden dijo que los cargos en los casos de su hijo "surgieron solo después de que varios de mis oponentes políticos en el Congreso los instigaran para atacarme y oponerse a mi elección". Muchos expertos legales coinciden en que los cargos contra el joven Biden eran inusuales, pero los hechos apenas estaban en disputa ya que Hunter escribió sobre su compra de armas mientras estaba adicto a drogas ilegales en su memoria y finalmente se declaró culpable de los cargos fiscales.

El indulto también fue inusual, llegando antes de que Hunter Biden fuera sentenciado y cubriendo no solo las ofensas de armas y de impuestos contra su hijo, sino también cualquier otra cosa que pudiera haber hecho desde principios de 2014.

Es un movimiento que podría limitar la capacidad del Departamento de Justicia de Trump para investigar los sórdidos tratos comerciales extranjeros del joven Biden, o para encontrar nuevos motivos para presentar cargos penales relacionados con ese período de tiempo.

Biden, en su declaración, pidió consideración: "Espero que los estadounidenses entiendan por qué un padre y un presidente llegarían a esta decisión".