¿Cómo y dónde ver el desfile del Día de Acción de Gracias de Macy’s?

La temporada de fiestas comienza realmente cuando los globos gigantes de helio empiezan a flotar por Nueva York. El desfile del Día de Acción de Gracias de Macy’s, a dos años de su centenario, contará este año con 17 globos gigantes con personajes, 22 carrozas, 15 inflables novedosos y tradicionales, 11 bandas de música, 700 payasos, 10 grupos de actuación y más estrellas de las que caben en una mesa.

El desfile comienza en el Upper West Side de Manhattan y termina en la tienda insignia de Macy’s en Herald Square, en la calle 34, que sirve como escenario y telón de fondo para las actuaciones.

A continuación, se detallan los aspectos clave que debe saber sobre el desfile y cómo verlo.

¿A qué hora comienza el desfile del Día de Acción de Gracias de Macy’s?

Por segundo año consecutivo, el desfile del jueves comienza a las 8:30 a. m., en todas las zonas horarias.

¿En qué canal se transmite el desfile del Día de Acción de Gracias de Macy’s?

Se emitirá por NBC, disponible con antena o a través de proveedores de cable y satélite.

¿Qué pasa si quiero verlo en streaming?

Para quienes no tengan cable, el desfile se transmitirá simultáneamente en Peacock y una transmisión adicional comenzará a las 2 p.m. EST/PST. También habrá una transmisión simultánea en español en Telemundo.

¿Cómo estará el clima?

Puede ser un día lluvioso: los pronósticos indican lluvia con temperaturas de alrededor de 40 grados con nubes y vientos de alrededor de 10 mph. La ley de la ciudad de Nueva York prohíbe a Macy's volar los globos de tamaño completo si los vientos sostenidos superan las 23 mph o las ráfagas de viento superan las 35 mph.

¿Quiénes son algunas de las estrellas que actuarán?

Este año hay más estrellas que nunca. Jennifer Hudson, ganadora de premios Grammy, Oscar, Emmy y Tony, actuará, al igual que el ícono del pop mundial y ganadora de premios Grammy Kylie Minogue y el ganador de premios Tony, Grammy y Emmy Billy Porter.

¿Alguien más?

Ariana Madix de la telerrealidad, la cantante de Broadway Idina Menzel, el hip-hop T-Pain, los miembros de los campeones de la WNBA New York Liberty y el dúo country Dan + Shay. Otros artistas musicales serán The War and Treaty, Lea Salonga, Loud Luxury, The Temptations, Chlöe, Jimmy Fallon & The Roots y Coco Jones. Comenzará con la actriz de "Glow" Alison Brie cortando la cinta.

¿Quién presentará el desfile del Día de Acción de Gracias de Macy's?

Para quienes lo vean por televisión o computadora, el trío de presentadores incondicionales: Savannah Guthrie, Hoda Kotb y Al Roker de "Today". Pero este año podría ser más emotivo ya que podría ser el último para Kotb: su último día oficial en “Today” será el 10 de enero.

¿Cuáles son los nuevos globos?

Habrá seis nuevos globos de personajes destacados, entre ellos Minnie Mouse, “Extraordinary Noorah” con The Elf on the Shelf, Gabby de “Gabby’s Dollhouse”, Goku de “Dragon Ball”, Marshall de “Paw Patrol” y un nuevo “Spider-Man”.

¿Qué hay de las nuevas carrozas?

Las nuevas carrozas incluyen las de marcas como Disney Cruise Line, Haribo, “Wednesday” de Netflix, Universal Orlando Resorts y “The Grannies Car” de “Bluey” de BBC Studios. “Dora the Explorer” de Nickelodeon y Paramount tendrá una carroza y un globo. Una nueva carroza destacará la marca de alimentos Rao’s, con un caballero y un dragón en batalla hechos con elementos de pasta reales. Otra celebrará el 125 aniversario del Zoológico del Bronx con representaciones de un tigre, una jirafa, una cebra y un gorila.