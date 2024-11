Las poblaciones de elefante africano cayeron un 77% en medio siglo

Un nuevo estudio ha analizado 53 años de datos de encuestas de población y encontró descensos a gran escala en la mayoría de las poblaciones de ambas especies de elefantes africanos.

La pérdida de hábitat y la caza furtiva han provocado descensos dramáticos en las poblaciones de elefantes africanos, pero es difícil medir su número y monitorear los cambios en todo el continente.

De acuerdo con la nueva investigación, entre 1964 y 2016, las poblaciones de elefantes de bosque disminuyeron en promedio un 90%, y las poblaciones de elefantes de sabana cayeron en promedio un 70%. En conjunto, las poblaciones disminuyeron en un 77% en promedio. El estudio recopiló datos de encuestas de 475 sitios en 37 países, lo que lo convierte en la evaluación más completa de los elefantes africanos hasta la fecha.

Los descensos no fueron uniformes en todo el continente, ya que algunas poblaciones desaparecieron por completo y otras mostraron un rápido crecimiento. El profesor de la Universidad Estatal de Colorado George Wittemyer, uno de los arquitectos del estudio y presidente del consejo científico de Save the Elephants, dijo que identificar historias de éxito donde las poblaciones de elefantes son estables o están aumentando podría ayudar con su conservación.

"El contexto y las soluciones en los distintos lugares pueden ser muy diferentes, pero hay ejemplos en los que la gente está gestionando y protegiendo eficazmente a estas poblaciones", dijo Wittemyer en un comunicado. "Es útil tener un modelo contextualmente relevante para la conservación de los elefantes, y lo tenemos en muchos lugares diferentes".

El estudio, publicado en Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS), modeló la densidad de elefantes a nivel de sitio en lugar de los números porque el área de estudio no fue constante a lo largo del tiempo para la mayoría de los sitios de estudio. Surgió una clara tendencia hacia poblaciones más pequeñas.

"Este artículo muestra la escala de las disminuciones y lo extendidas que están en todo el continente", dijo Wittemyer. "Pon de relieve la rapidez con la que incluso algo tan grande y notable como los elefantes puede desaparecer".

Los elefantes pueden ser grandes y notables, pero contarlos es complicado y requiere muchos recursos. Los estudios de los elefantes de la sabana los realizan observadores en aviones, y los elefantes del bosque deben contarse a pie. Los drones aún no son capaces de realizar los largos vuelos sobre áreas remotas necesarios para estudiar a los elefantes, y el procesamiento de imágenes de drones también requiere muchos recursos.

África tiene más de tres veces el tamaño de los Estados Unidos, y cada país africano tiene sus propias políticas de gestión de la vida silvestre y su propio sistema político. En algunos lugares se realizan estudios con regularidad, y en otros no se realizan en absoluto. Los estudios existentes se llevaron a cabo mediante una cuidadosa planificación logística e inversión de recursos.

A medida que las poblaciones de elefantes disminuyeron, algunos espacios protegidos se condensaron y los límites de los estudios cambiaron. Para compensar la reducción de las áreas de estudio y las lagunas en los datos, los autores del estudio tuvieron que utilizar lugares con buena información para estimar el cambio de población en lugares cercanos con menos información. Analizaron las tendencias basadas en el sitio para obtener una imagen de la distribución general de las tendencias.

"La fortaleza de nuestro enfoque es que pudimos inferir estas tendencias, incluso en lugares donde los datos eran extremadamente deficientes, de una manera que permitió comparar los resultados de cada sitio de estudio", dijo el coautor Charles Edwards, un científico investigador de los servicios de consultoría CEscape. "Comprender cómo y dónde las tendencias son diferentes en el rango de una especie es posiblemente más importante para su conservación que un cambio general en la abundancia, que puede reflejar solo el cambio en las poblaciones más grandes".

"No es una métrica de la cantidad de elefantes que quedan en el continente", agregó Wittemyer. "Es una evaluación de cómo le va a cada población, y en general no les va muy bien".

El estudio examinó cómo les fue a los elefantes africanos por especie y región. En la región del Sahel, en el norte de África, devastada por la guerra, las poblaciones de elefantes han sido diezmadas. En África oriental y central, en general, se registraron descensos debido a la caza furtiva de marfil, así como al crecimiento de la población humana y a la conversión de la naturaleza en áreas silvestres que desplazaron a los elefantes.

PROSPERAN EN BOTSUANA

Sin embargo, los elefantes están prosperando en partes del sur de África, en particular en Botsuana, donde las poblaciones han sido protegidas y gestionadas de forma sostenible.

Los autores dijeron que la evaluación integral del estado de los elefantes africanos que se realizó en el estudio es fundamental para las decisiones de gestión, como saber dónde invertir los fondos y las capacidades limitadas para proteger mejor a los elefantes.

"La historia general es una de decadencia, pero nos estamos centrando en la estabilidad a largo plazo de la especie", dijo Wittemyer. "Creo que podemos hacer eso en muchos lugares, pero no en todos".