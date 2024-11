Expresidenta de Argentina dijo que la castigaron "por ser mujer" tras ratificación de condena

La expresidenta argentina Cristina Fernández de Kirchner, que gobernó entre 2007 y 2015, dijo este miércoles que la decisión de la Cámara Federal de Casación Penal de ratificar su condena en un caso por irregularidades en obras viales es un castigo "por ser mujer".

"Cuando sos mujer todo te lo hacen 20 veces más difícil y, si por algo me castigan, no solamente es por todo lo que hice sino porque soy mujer también. No se bancan (respaldar) discutir con una mujer y que no puedan tener razón", afirmó tras conocer el fallo.

La exmandataria agregó: "No importa chicas, al lado de lo que han tenido que aguantar miles y miles de mujeres en condiciones horrendas, esto no lo veo como un sacrificio sino casi como una obligación de alguien que tiene un proyecto de país y un modelo de sociedad".

Fernández hizo estas declaraciones durante un encuentro con mujeres en la localidad de Moreno, provincia de Buenos Aires y periferia de la capital argentina, adonde se dirigió en automóvil desde su domicilio mientras escuchaba en directo el fallo.

La Cámara Federal de Casación Penal ratificó la sentencia emitida en diciembre de 2022 por el Tribunal Oral Federal, por la que se condenó a Fernández a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos por el delito de administración fraudulenta, en la causa denominada como “Vialidad”. Fernández puede ahora apelar ante el Supremo.

Junto a Cristina Fernández, fueron condenados el empresario Lázaro Báez -a seis años de prisión- y otros seis funcionarios de su Administración.

Tras participar en el acto con mujeres, Cristina Fernández se dirigió al Instituto Patria, un espacio de discusión política creado por ella, donde la esperan cientos de seguidores para mostrarle su apoyo.

Antes de la lectura de la sentencia, más de mil peronistas se congregaron ante las puertas de la Cámara Federal de Casación para denunciar la persecución política que, según ellos, padece la ex jefa del Estado argentino, rodeados por decenas de policías pertrechados con escudos y material antidisturbios.