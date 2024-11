Entre retrasos y largas filas, candidatos a gobernación de Puerto Rico emiten su voto

Entre retrasos, largas filas y múltiples reclamos con relación a la organización del evento, los candidatos a ocupar la gobernación de Puerto Rico por los próximos cuatro años emitieron su derecho al voto, señalándose cada uno como la “mejor opción” para dirigir ese país.

La comisionada residente y candidata a la gobernación por el Partido Nuevo Progresista (PNP), Jenniffer González Colón, emitió su derecho al voto en la escuela intermedia Salvador Brau, en Carolina.

A su llegada, se mostró complacida con la afluencia de votantes a los colegios y no le dio mucha importancia a las largas filas que se han notado en esta y otras escuelas debido a problemas con las máquinas que procesan los votos y la cantidad de papeletas (cinco) que hay que marcar.

“Es natural (el que el proceso de votación tome tiempo) para que el voto cuente rápidamente la máquina se tarde en su procesamiento. Pero se va a mover. No es la primera vez que esto ocurre”, sostuvo la comisionada residente, al recordar que, desde el 2002 existe el voto electrónico, comicios en los que ella corrió para la Cámara de Representantes.

González Colón votó íntegro por el PNP en la papeleta estatal, legislativa y municipal. De igual manera, marcó la alternativa de la estadidad y bajo Donald Trump, candidato del Partido Republicano, en la papeleta presidencial.

“Estamos contentos porque la gente ha salido a votar; y uno tiene que respetar el mandato de las mayorías, y estoy bien contenta por eso”, expresó la candidata tras emitir su voto en el colegio dos.

González Colón sostuvo que, según sus coordinadores electorales, la participación en estas elecciones es parecida a la del 2016.

En cuanto a su voto por Trump, se reiteró en el mismo, aunque dijo que no estaba de acuerdo con sus declaraciones.

“En mi caso, he sido republicana de toda la vida, no lo escondo. No comulgo con muchas de las cosas que dice, pero tengo que aceptar que su política económica siempre ha ayudado a la nación, y nosotros no podemos quedarnos atrás”, comentó.

De su lado, el candidato a la gobernación de la alianza entre el Partido Independentista Puertorriqueño (PIP) y el Movimiento Victoria Ciudadana (MVC), Juan Dalmau, catalogó el proceso electoral como un “momento histórico” que está enfrentando el país.

“Es una transición hacia una gobernanza de unidad puertorriqueña. Así que lo tengo que tomar minuto a minuto porque estoy consciente de la enorme responsabilidad que tengo, pero al mismo tiempo tengo que asumirlo con mucha humildad. Durante el proceso de votación, con Gabriel, Sofía y Griselle, las muestras de cariño, de apoyo, realmente son conmovedoras y eso me anima a seguir trabajando más por el país. Yo lo asumo con mucha responsabilidad y me siento conmovido; este país va a caminar hacia un cambio”, indicó Dalmau.

Asimismo, agradeció los sacrificios y el esfuerzo de todos los funcionarios del colegio de todos los partidos políticos, que estarán velando hasta que se cuenten todos los votos y que muestran que tienen un compromiso con el país.

“Ha habido percances y, por lo tanto, contrario a lo que tal vez algunos pensaron, que las personas se iban a retirar de las filas, se han mantenido con lluvia, con sol, con calor, con lo que sea. Están ahí porque ese ánimo de cambio es un ánimo invencible. Así que, que se mantengan en las filas”, exhortó, a la vez que mencionó que cuentan con el 95% de los funcionarios de la denominada Alianza de País en los colegios de Puerto Rico.

Dalmau indicó que dejó en blanco las papeletas de consulta de estatus y la de voto simbólico por el presidente de Estados Unidos.

“Podemos detener a Jenniffer González y a quienes con ella fueron cómplices de llevar al país a la guerra, a la pobreza, a la marginación y a los estadistas serios. No tienen que renunciar a ser estadistas para apoyar el proceso de estado, tendrá su espacio, pero este es nuestro momento. Ese es mi llamado a todos los puertorriqueños y a todas las puertorriqueñas”, añadió.

El candidato a la gobernación por el Partido Popular Democrático (PPD), Jesús Manuel Ortiz, cumplió con su derecho al voto en el centro de votación, ubicado en la escuela Aurora Waldorf de Cupey, en donde se reportaron retrasos debido a la llegada tardía de material electoral.

“Se tardaron mucho los maletines, como debe saber todo el mundo. Pero los pudimos entregar a todos los salones y lo que noto es entusiasmo”, dijo la coordinadora del Movimiento Victoria Ciudadana, Kanti Méndez Aramburgo.

De su lado, el candidato por Proyecto Dignidad y aún alcalde de San Sebastián, Javier Jiménez, igual fue víctima de las largas filas en la escuela Carmelo Serrano Cubano, del barrio Saltos en San Sebastián; a pesar de ello, Jiménez votó sin ningún problema y habló con los principales medios de comunicación acerca de sus expectativas de la jornada electoral.

“Yo espero que sean muchas cosas buenas. Hoy se elige quien va a dirigir el futuro del país: si vamos a dirigir el país hacia un gobierno que es igual a lo que hemos tenido de destrucción, de bandidaje, de desorden, o vamos a dirigir el país a un gobierno de progreso y de orden y de respeto al ciudadano y de libertades, que es lo que nosotros promovemos... Cada pueblo escoge su propio futuro, ¿a través de quién? De los líderes que escoge”, sostuvo el mandatario municipal.