¿Qué podría significar la tragedia por la DANA para el reinado de Felipe VI y Letizia?

El lodo salpicó la mejilla del monarca de España mientras los sobrevivientes de las catastróficas inundaciones desataban su furia con una lluvia de fango. Felipe VI apenas se inmutó, y su determinación de quedarse para dialogar con una multitud enfurecida podría redefinir su reinado.

De inmediato se convirtió en un momento icónico. Su significado, sin embargo, aún está por verse.

La monarquía española, el presidente del gobierno y el máximo funcionario de la región de Valencia fueron recibidos el domingo por una lluvia de fango a manos de una multitud enardecida cuando intentaban visitar Paiporta, donde más de 60 personas fallecieron en las inundaciones de la semana pasada. El diluvio ha cobrado la vida de más de 200 personas en España y ha destrozado comunidades.

Suben a 211 las víctimas por la dana en Valencia Lea también

Las bolas de pegajoso fango impactaron a Felipe en el rostro y en su chaqueta negra, mientras que de las manos de la reina Letizia chorreaba lodo que, casi una semana después de las inundaciones, aún cubre calle tras calle en los suburbios del sur de la ciudad de Valencia. Muchos dentro de la multitud todavía empuñaban las palas que usan para desenterrar sus hogares.

La ira no parecía dirigida en específico al monarca, sino a todo el Estado por su gestión del peor desastre natural en la historia reciente de España. El gobierno asegura que dentro de la multitud también había agitadores de extrema derecha.

En cualquier caso, la impactante imagen de un monarca enlodado podría establecer un precedente para protestas más intensas, según Montserrat Nebrera, profesora de derecho constitucional en la Universidad Internacional de Cataluña, ya que "nunca se había visto una reacción tan crispada al rey".

Personas a favor de la monarquía, como Nebrera, e incluso algunos republicanos coincidieron en que Felipe —quien ocupa un cargo principalmente ceremonial— ejemplificó la figura de un hombre de Estado. El rey insistió en que sus guardaespaldas le permitieran acercarse a residentes, algunos de los cuales gritaban "¡Fuera!" y "¡Asesinos!". De igual forma, Letizia también ha sido elogiada por quedarse a dialogar con las personas angustiadas.

Un monarca visto como distante

El rey Felipe VI de España (CR) es abucheado por residentes enojados que le arrojan barro y objetos durante su visita a Paiporta, en la región de Valencia, este de España, el 3 de noviembre de 2024, después de devastadoras inundaciones mortales.AFP

"Puede ser el día mas bueno del reinado", dijo a The Associated Press Oriol Bartomeus, profesor de ciencias políticas en la Universidad Autónoma de Barcelona.

"El rey ayer se ganó la corona, podría haber buscado la protección del fango y huido, y este hubiera sido el peor día de su reinado. Pero se mostró porque es rey, con esta calma y serenidad se acercó a la gente".

No hay duda de que se trata del momento más memorable de su reinado.

Felipe, de 56 años, asumió el mando de una casa real cuya reputación estaba hecha añicos tras los escándalos financieros y de estilo de vida de su padre, Juan Carlos, quien abdicó en 2014. Al principio de su reinado, Juan Carlos era amado o al menos respetado a regañadientes después de ayudar a restaurar la democracia en España tras la muerte del dictador Francisco Franco. Era considerado como un monarca sencillo y relajado, en comparación con otros reyes del continente.

Su hijo, en cambio, ha sido percibido como distante y ha confiado en Letizia, una experiodista, para ayudarlo a dirigir un palacio relativamente frugal en una nación con una marcada preferencia por la república.

Felipe escuchó algunos abucheos cuando participó en un homenaje a las víctimas del atentado terrorista en Barcelona de 2017, pero eso no fue nada en comparación con la recepción del domingo.

Felipe no fue el único

El equipo de seguridad del presidente del gobierno, Pedro Sánchez, sacó rápidamente del lugar al funcionario cuando comenzaron las agresiones.

La ventana trasera del vehículo en que viajaba Sánchez estaba rota. No se especificó qué fue lo que golpeó a Sánchez. Uno de los guardaespaldas de Letizia tenía la frente ensangrentada.

Un juez de instrucción ha ordenado una investigación preliminar sobre una posible agresión.

Felipe se mantuvo firme durante más de media hora. Era imposible escuchar lo que se decía, pero habló con varias personas.

Bartomeus, quien dijo que no es un férreo defensor de la monarquía, destacó lo que el rey no hizo: No parecía ser condescendiente con la gente.

"No consoló a la gente, como vemos que los reyes británicos hacen",, dijo Bartomeus. "Se cargó al Estado en su espalda y fue a dialogar con gente, con gente que decía que el Estado no había llegado y les dijo que sí llegará".

Detienen 140 personas por robos en Valencia tras inundaciones por Dana Lea también

¿Felipe prometió más de lo que puede cumplir?

Horas más tarde el domingo, Felipe asistió, junto con Sánchez y otros políticos, a una reunión con los responsables de la respuesta de emergencia en Valencia. Les pidió que dieran "esperanza a los afectados por la inundación y atendieran sus necesidades, garantizando que el estado está ahí para ellos". El lunes, presidió el comité de crisis del gobierno en una base aérea militar a las afueras de Madrid.

Pero eso, dijo Nebrera, podría agravar sus problemas.

Al viajar a Paiporta junto con otros funcionarios electos, Nebrera dijo, Felipe ha creado la impresión de que tiene un papel que desempeñar en la gestión del enorme esfuerzo de recuperación, cuando sus poderes radican principalmente en representar a España en visitas de estado y desempeñar un papel institucional en el proceso postelectoral.

"Si la gente ya tiene una confusión sobre qué hace la corona, igual la gente acaba pensando que le toca algo que no le toca, y corre este riesgo de responder por una gestión que no le toca", explicó Nebrera.