Personajes de terror invaden las calles de Puebla en centro de México

Las calles del central estado mexicano de Puebla se convirtieron en el camino preferido de cientos de monstruos, personajes de películas y animados para aterrorizar a los observadores sorprendidos.

El temporal de terror, ‘Halloween’ o Día de Muertos, fueron los pretextos perfectos para que convivieran personajes de películas del género alusivo a la época en el marco de la Marcha Siniestra 2024.

Por este evento las calles poblanas vieron desfilar a personajes como Freddy Krueger, Michael Myers, Scream, Jason, Eso, La Monja, entre otros que se convirtieron en la pesadilla de muchos niños.

En este evento también se revolucionó el terror, debido a que los personajes más jóvenes prefirieron disfrazarse de personajes de la cultura oriental y el anime.

Buscando representar a sus personajes aparecieron Harry Potter y el sombrero seleccionador, así como niños vestidos de calabaza, de jóvenes que portaban el disfraz de la película ‘Jack-o'-lantern’, quienes también cantaban y bailaban al ritmo de música electrónica.

Elena López, asistente de la Marcha Siniestra compartió con EFE que fue su primera participación es esta movilización.

Dijo sorprenderse, ya que no pensaba que llegara tanta gente disfrazada y, sobre todo, que fueran originales, porque así como ella varios usaron materiales de reciclaje.

Refirió que su disfraz fue inspirado en un anime, ya que es fan de esta categoría, por lo que este año no dudó en participar con uno de sus amigos.

“Es la primera vez que participo, me había llamado la atención años anteriores, pero no me había dado la oportunidad, y hoy viene de calabaza, pero inspirada en un anime”.

Otra que acudió a la marcha fue Cristal Méndez, quien manifestó que cumplió el deseo de participar a su hija por motivo de su cumpleaños, debido a que no pidió otro regalo.

Para esta ocasión Méndez creó al payaso ‘Eso’ de la película ‘It’ inspirado en el libro de Stephen King, aunque en versión femenina, mientras su esposo se vistió de un arlequín terrorífico y su hijo de un minion en versión vampiro, inspirado en la película 'Mi villano favorito'.