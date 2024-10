Exjefe de Abercrombie dice ser no culpable de acusaciones de tráfico sexual y prostitución

El exconsejero delegado por más de dos décadas de la exitosa cadena de ropa Abercrombie and Fitch, Michael Jeffries, se declaró este viernes "no culpable" de las acusaciones de tráfico sexual y de prostitución en una trama que implicó a modelos masculinos de todo el mundo.

Jeffries, de 80 años, que fue detenido el pasado martes, compareció este viernes en la corte de Central Islip, este de Nueva York, perteneciente al Tribunal Federal del Distrito Este de Brooklyn.

Acompañado de su mujer y su hijo, abonó una fianza de 10 millones de dólares que le evitarán la cárcel pero aguardará el juicio en confinamiento domiciliario, vigilancia electrónica.

Asimismo tiene prohibido contactar con sus coacusados, testigos o víctimas, confirmaron fuentes del tribunal.

La próxima vista está prevista el 12 de diciembre ante la jueza Nusrat Choudhury.

Además de Jeffries están inculpados en la misma causa su socio y antiguo compañero sentimental Matthew Smith, de 61 años, y James Jacobson, de 71 años, acusado de atraer a los jóvenes aspirantes a modelos para la cadena de ropa juvenil.

Jacobson también se declaró no culpable de las mismas acusaciones.

Este aguardará también el juicio en reclusión domiciliaria tras el pago de medio millón de dólares.

Aún no hay fecha para la comparecencia del coacusado Matthew Smith. El martes, en el tribunal federal de West Palm Beach, Florida, Smith, con pasaporte británico, había aceptado la prisión preventiva con derecho a solicitar la libertad bajo fianza en el futuro.

La fiscalía alega que entre diciembre de 2008 y marzo de 2015 Jeffries, Smith y Jacobson utilizaron una combinación de "fuerza, fraude y coerción" para traficar con hombres mientras explotaban una empresa de prostitución.

Les daban alcohol, drogas y sustancias como Viagra para mantener erecciones.

En los documentos de la acusación se citan quince víctimas anónimas, pero los fiscales sugieren que la escala de los presuntos delitos fue probablemente mucho mayor; hicieron un llamado para que se presenten potenciales nuevos testigos o víctimas.

El caso tiene su origen en una investigación de la BBC de 2023, "The Abercrombie Guys: The Dark Side of Cool", en la que varias víctimas hablaron sobre la firma de acuerdos de confidencialidad para eventos sexuales supuestamente dirigidos por Jeffries, que abandonó Abercrombie en 2014 tras recibir una indemnización de 25 millones de dólares.