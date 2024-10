China y Rusia encuentran camino para que grandes países vecinos se lleven bien entre sí

El presidente chino, Xi Jinping, dijo que China y Rusia han encontrado el camino correcto para que los grandes países vecinos se lleven bien entre sí, el cual se caracteriza por la no alianza, la no confrontación y no estar dirigido contra terceros.

Xi hizo los comentarios durante su reunión con el presidente ruso, Vladimir Putin. El presidente llegó hoy con anterioridad a Kazán para asistir a la XVI Cumbre del BRICS.

Además de destacar que este año se conmemora el 75° aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticas entre China y Rusia, Xi dijo que en los últimos años, la relación entre los dos países ha superado los desafíos.

Las dos partes han actuado de conformidad con la buena vecindad y amistad duraderas, coordinación estratégica integral y cooperación de beneficio mutuo y de ganancia compartida, y han seguido profundizando y expandiendo la coordinación estratégica integral bilateral y la cooperación práctica en varios ámbitos, dijo Xi.

Esto ha inyectado un fuerte impulso al desarrollo, revitalización y modernización de los dos países, y ha contribuido significativamente a mejorar el bienestar de los pueblos de China y Rusia y a salvaguardar la equidad y la justicia internacionales, añadió Xi.

Xi subrayó que el mundo de hoy enfrenta transformaciones trascendentales nunca vistas en una centuria, las cuales han generado un panorama internacional turbulento que cambia rápidamente, y expresó su confianza en que la amistad profunda y duradera entre China y Rusia no cambiará, ni tampoco su sentido de responsabilidad como grandes países para el mundo y para el pueblo.

A pesar de los desafíos externos complejos y severos, la cooperación bilateral en ámbitos como el comercio sigue avanzando, y los proyectos conjuntos a gran escala operan de forma estable, dijo Xi, quien añadió que ambos países deben promover aún más la alineación de la Iniciativa de la Franja y la Ruta con la Unión Económica Euroasiática para apoyar su respectivo desarrollo económico de alta calidad.

El próximo año se cumple el 80° aniversario de la fundación de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y la victoria de la Guerra Mundial Antifascista, enfatizó Xi.

China y Rusia, ambos miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU e importantes países del mundo, deben profundizar la coordinación estratégica integral, fortalecer la comunicación y la coordinación en marcos multilaterales como la ONU y la Organización de Cooperación de Shanghai, promover una visión correcta de la historia de la Segunda Guerra Mundial, defender firmemente el sistema internacional centrado en la ONU, y salvaguardar conjuntamente la estabilidad estratégica global y la equidad y la justicia internacionales, dijo Xi.

El mecanismo BRICS es la plataforma más importante del mundo para la solidaridad y la cooperación entre mercados emergentes y países en desarrollo, dijo Xi, quien añadió que China elogia sumamente los grandes esfuerzos de Rusia como presidente del BRICS.

Xi expresó la expectativa de sostener discusiones profundas con los líderes participantes en la próxima cumbre sobre el desarrollo futuro del mecanismo BRICS para crear consenso entre las partes, enviar un mensaje positivo de solidaridad y cooperación, y promover la coordinación estratégica y la cooperación práctica entre los países del BRICS en diversos ámbitos, con el fin de asegurar más oportunidades para el Sur Global.

Por su parte, Putin dijo que desde el establecimiento de los lazos diplomáticos entre Rusia y China hace 75 años, los dos países se han convertido en socios de coordinación estratégica integral en la nueva era y las relaciones bilaterales han mantenido un crecimiento de alto nivel y han forjado un nuevo tipo de relación entre grandes países.

Gracias a los esfuerzos conjuntos de ambas partes, la cooperación Rusia-China, basada en la igualdad, el respeto mutuo y el beneficio mutuo, sigue avanzando y las actividades de los Años de la Cultura Rusia-China se han realizado con éxito, dijo Putin, quien añadió que Rusia está lista para profundizar aún más la cooperación con China e impulsar el desarrollo y la revitalización de ambos países.

Putin destacó que el próximo año se conmemora el 80° aniversario del fin de la Segunda Guerra Mundial y dijo que tanto Rusia como China realizaron enormes sacrificios para la victoria en la Guerra Mundial Antifascista, y que Rusia está dispuesta a conmemorar este importante hito junto con China.

Rusia también está lista para mantener estrechos intercambios de alto nivel y la comunicación y coordinación estratégicas con China en asuntos internacionales, así como a trabajar con China para defender la equidad y la justicia internacionales, así como la estabilidad estratégica global, añadió.

Putin agradeció a China por su apoyo durante la presidencia rusa del BRICS y enfatizó que Rusia está dispuesta a cooperar estrechamente con China para garantizar el éxito de la primera cumbre del BRICS tras su expansión, generando resultados positivos en una cooperación más amplia del BRICS.

Los dos jefes de Estado también intercambiaron opiniones a fondo sobre importantes asuntos regionales e internacionales de interés común.