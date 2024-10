Harris anunciará una agenda para hacer que los latinos alcancen el "sueño americano"

La vicepresidenta de EE. UU. y candidata demócrata en las elecciones presidenciales, Kamala Harris, anunciará este martes una agenda para hacer que los latinos alcancen el "sueño americano".

Esta nueva "agenda de oportunidades para los hombres latinos", según la campaña de Harris, "reducirá los costos, aumentará la propiedad de viviendas y ampliará las oportunidades laborales, y garantizará que los hombres latinos y sus familias puedan alcanzar sus aspiraciones y lograr su sueño americano".

Entre las medidas que la candidata demócrata promete están: eliminar los requisitos de titulación para latinos sin título universitario para 500,000 empleos federales, aumentar la financiación inicial para los latinos que inicien o amplíen sus propios negocios con un millón de préstamos de hasta 20,000 dólares o ayudas para comprar viviendas con la construcción de más viviendas accesibles, entre otras medidas.

La candidata a la Casa Blanca hará pública su agenda hoy en una entrevista con Telemundo.

La campaña de Harris, además, apunta que el expresidente y candidato republicano Donald Trump "ha demostrado que no le importan los hombres latinos y sus familias".

"Ha utilizado constantemente el miedo y el odio en la forma en que habla de los hombres latinos, convirtiéndolos en blancos del odio y la violencia", anota el comunicado de la campaña de Harris en referencia al candidato republicano.

Cuando Trump anunció su primera campaña en 2016 lo hizo con insultos a México asegurando que enviaba "drogas" y "violadores" a Estados Unidos y, este año, en su tercera campaña presidencial, comparó a los inmigrantes con el personaje Hannibal Lecter, el asesino de la película 'The Silence of the Lambs' (El silencio de los corderos, 1991).

Comentarios así hicieron que, en los comicios de 2020, la mayoría de los condados con una gran población hispana votaran por el Partido Demócrata.

No obstante, en algunos estados clave, como Texas y Florida, los republicanos registraron un aumento significativo de votos en 2020 y, a nivel federal, el porcentaje de latinos que respaldó a Trump fue del 38 %, diez puntos más que en 2016, según el centro Pew.