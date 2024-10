Abogados de Luis Rubiales niegan tengan cuenta en bancos de República Dominicana

El expresidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) Luis Rubiales califica de "falso" que disponga "de 36 ni 10" cuentas corrientes en bancos en República Dominicana y que tampoco ha llevado a cabo movimientos en Arabia Saudí porque "no tiene dinero" en el país árabe, según afirmaron a Europa Press sus representantes legales.

En respuesta a las declaraciones del presidente de CENAFE, Miguel Ángel Galán, en una reciente entrevista al diario 'Mundo Deportivo' en la que, entre otras cosas, afirmó que Luis Rubiales tiene las cuentas bloqueadas en República Dominicana porque la fiscalía habría encontrado "indicios de delitos", los abogados del exfutbolista dijeron que es "rigurosamente falso".

Asimismo, tildaron de "rotundamente falso" que disponga de 36 cuentas corrientes, ni 10, ni testaferros con cuentas en el país caribeño. "Ni han aparecido nuevas cuentas de Luis Rubiales ni hay nuevos indicios de delito, ni nada de nada", apuntaron las mismas fuentes.

El pasado marzo Luis Rubiales explicó públicamente que le fueron congeladas sus cuentas en España y en República Dominicana, donde actualmente, explicaron sus abogados, tiene abierta una cuenta personal en dólares y pesos dominicanos y otra a nombre de su empresa también en ambas monedas oficiales.

"Nada más. Ahora ha llegado el informe del dinero que había en esas cuentas. Este informe lo hace la fiscalía dominicana a petición de la justicia española. Se ha acreditado que todo el dinero pertenece y sale de cuentas españolas de Luis o su empresa, con dinero 100% legal y 100% declarado en España", aclararon.

El dinero contenido en esas cuentas bancarias ha pasado, afirmaron, todos los controles y filtros bancarios contra el blanqueo de capitales en las transferencias realizadas desde su banco en España, y también es "absolutamente falso" que se "hayan movido millones".

"No hay dinero de ninguna otra procedencia. Todas las transferencias realizadas por Luis Rubiales contienen dinero declarado previamente en España. No hay ni un solo céntimo de euro irregular, ni en España, ni en República Dominicana, ni en ningún otro lugar del mundo, ni ahora, ni en el pasado, ni lo habrá en el futuro, que esté ligado a Luis Rubiales", aclararon.

Los representantes legales de Rubiales aseguraron que todo su capital responde a sus rentas del trabajo e inversiones "100% legales y siempre declaradas en España". "Lo reprochable e ilegal hubiera sido tratar de operar sin abrir cuentas bancarias, en lugar de actuar como se ha hecho. Lo que sí hay son continuas difamaciones, injurias y calumnias de gente como el señor Galán. Con este ilegal proceder han generado un daño incalculable al fútbol español y a muchos inocentes. Confiamos en que se hará justicia", recalcaron.

NO COBRÓ EN ESPECIE NI RECIBIÓ TERRENOS

Sobre la afirmación de Miguel Galán de que Rubiales sólo puede mover el dinero que tiene en Arabia, los abogados del exfutbolista subrayaron que "no mueve ningún dinero ni tiene ningún dinero en Arabia Saudí" y confían en que esta "nueva calumnia" del presidente de CENAFE sea desmentida en los tribunales.

"Luis Rubiales no tiene dinero fuera de sus cuentas, ni ha cobrado en especie de ninguna clase, no ha recibido ninguna contraprestación por medio de terrenos, como falazmente se ha publicado, ni de ninguna otra forma. No hay ninguna propiedad oculta, no hay blanqueo alguno: no hay la menor señal de corrupción", aseveraron.

Por último, lamentaron el daño que se ha hecho a la imagen del expresidente de la RFEF. "Ni en 10 vidas que pudieran vivir Luis Rubiales y el resto de afectados por esta persecución, se podrá paliar, compensar y resarcir de tantas mentiras, daño y dolor infringido tanto a ellos como a sus familias y seres queridos", concluyeron.