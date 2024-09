El papa dice que Trump, antimigrantes, y Harris, proaborto, "están contra la vida"

El papa Francisco afirmó el viernes que los dos candidatos a las elecciones presidenciales estadounidenses -- el republicano Donald Trump, que rechaza a los inmigrantes", y la demócrata Kamala Harris, que "mata a los niños" defendiendo el derecho al aborto -- están "contra la vida".

"Ambos están en contra de la vida, tanto el que echa a los emigrantes como el que mata a los niños. Ambos están en contra de la vida", declaró el pontífice argentino en el avión que lo llevaba de vuelta a Roma tras una gira de doce días por el sudeste asiático y Oceanía.

"No soy de Estados Unidos, no voy a votar allí. Pero seamos claros: tanto el no dar a los migrantes la posibilidad de trabajar como el no brindarles acogida es un pecado, es grave", declaró Francisco, según la transcripción al castellano de sus declaraciones en italiano publicada por el portal Vatican News.

"Hoy hay una corriente de migración [hacia EEUU] dentro de Centroamérica, muchas veces son tratados como esclavos porque se aprovechan de ellos. La migración es un derecho que ya estaba en la Sagrada Escritura y en el Antiguo Testamento. El extranjero, el huérfano y la viuda, no lo olviden. Esto es lo que yo pienso sobre los migrantes", añadió.

Respecto al derecho al aborto afirmó: "Abortar es matar a un ser humano. Te guste o no te guste la palabra, pero es matar. La Iglesia no se cierra porque no permite el aborto, la Iglesia no permite el aborto porque mata. Es un asesinato, ¡es un asesinato!", subrayó.

"Debemos ser claros: alejar a los migrantes, no dejarlos desarrollarse, no dejarlos tener vida es algo malo, es maldad. Alejar a un niño del pecho de su madre es un asesinato, porque hay vida", sentenció.

"En la moral política, por lo general se suele decir que no votar es malo, no es bueno. Hay que votar y hay que elegir el mal menor. ¿Quién es el mal menor? ¿Esa señora o ese señor? No lo sé, que cada uno en conciencia piense" tome su decisión, agregó.