El zoológico nacional de Sudáfrica libera a su último elefante

El último elefante del zoológico nacional de Sudáfrica en Pretoria fue liberado esta semana en una reserva natural por un grupo de defensa de la fauna salvaje.

El elefante de 42 años, Charlie, fue retirado del zoológico nacional y transportado a una reserva en la provincia de Limpopo, donde fue soltado el lunes por EMS Foundation.

La ONG anima a otro zoológico sudafricano aun en posesión de elefantes en Johannesburgo para que siga el ejemplo.

Este operativo es resultado de varios años de negociaciones con el gobierno sudafricano, que recibió informaciones científicas según las cuales los elefantes sufren en esos lugares, precisó la fundación en comunicado.

Capturado y sacado de su manada en Zimbabue cuando tenía dos años, Charlie fue vendido a un circo, antes de ser enviado al zoológico de Pretoria en 2001, según la misma fuente.

El zoológico municipal de Johannesburgo posee tres elefantes.

La liberación de Charlie no significa que el zoológico de Petroria cesará de mostrar elefantes, pero por ahora no tiene planes de adquirir otros, dijo a AFP Michele Pickover, directora ejecutiva de la ONG, para quien los elefantes no deben vivir cautivos.