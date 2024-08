Blinken impulsa el cese el fuego en conflicto con Gaza

El secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, visitó a los mediadores Egipto y Qatar mientras avanzaba el martes con la más reciente misión diplomática para garantizar un cese del fuego en la Franja de Gaza, aún cuando Hamás e Israel dan señales de que sigue habiendo problemas.

Hamás señaló que la propuesta más reciente que se le presentó era un "retroceso” de lo que había acordado, y acusó a Estados Unidos en un comunicado de consentir las “nuevas condiciones” de Israel. Hasta el momento, Estados Unidos no ha respondido.

Por su parte, el primer ministro israelí Benjamin Netanhayu se reunió con grupos derechistas de familias de soldados caídos y rehenes en Gaza. Los grupos, que se oponen a un acuerdo de cese del fuego, dijeron que Netanyahu les informó que Israel no abandonaría dos corredores estratégicos en Gaza, cuyo control por parte de Israel ha sido un obstáculo en las negociaciones. La oficina de Netanyahu no comentó sobre estas declaraciones.

Un funcionario estadounidense de alto rango dijo que las presuntas declaraciones de Netanyahu de que le había dicho a Blinken que Israel nunca dejaría los corredores de Philadelphi y Netzarim eran “totalmente falsas”. El funcionario habló bajo condición de anonimato para mencionar las conversaciones diplomáticas privadas de Blinken.

La reunión de Netanyahu con las familias se produjo mientras las fuerzas israelíes informaron que habían recuperado los cuerpos de seis rehenes secuestrados en el ataque del 7 de octubre perpetrado por Hamás, el cual dio inicio a la guerra, dando nuevos motivos de duelo a muchos israelíes que, desde hace mucho tiempo, han presionado a Netanyahu para que acuerde un cese del fuego que llevaría a casa a los rehenes restantes. El martes se realizaron nuevas protestas.

Las reuniones de Blinken en Egipto, que comparte frontera con Gaza, y en Qatar, que aloja algunos de los líderes de Hamás en el exilio, se produjeron un día después de que se reunió con Netanyahu y dijo que el primer ministro había aceptado la propuesta de Estados Unidos de superar las diferencias que separan a Israel y Hamás. Blinken llamo a Hamás a hacer lo mismo. Las autoridades no publicaron detalles sobre la propuesta de superación de diferencias.

Sin embargo, parece que hay grandes diferencias entre ambas partes, aunque las declaraciones furiosas suelen servir como tácticas de presión en las negociaciones.

Se ha producido una urgencia adicional para llegar a un acuerdo después de los recientes asesinatos selectivos de líderes milicianos de Hamás y Hezbollah en Irán y Líbano, ambos atribuidos a Israel, y de las promesas de represalias que han desencadenado temores de una guerra a escala regional.

El ejército israelí señaló que sus fuerzas recuperaron los seis cuerpos de los rehenes durante una operación nocturna en el sur de la Franja, y explicó que fueron asesinados en un momento en que las tropas realizaban operaciones en Jan Yunis Hamás sostiene que algunos de los rehenes murieron en ataques aéreos israelíes, aunque los rehenes que han vuelto han hablado sobre las difíciles condiciones en cautiverio, que incluyen la falta de alimentos o medicamentos.

La recuperación de los restos también representa un golpe contra Hamás, que espera intercambiar a los rehenes por prisioneros palestinos, el retiro de Israel y un alto al fuego duradero.

El ejército dijo que identificó los restos mortales de Chaim Perry, de 80 años; Yoram Metzger, de 80; Avraham Munder, de 79; Alexander Dancyg, de 76; Nadav Popplewell, de 51, y Yagev Buchshtav, de 35. Metzger, Munder, Popplewell y Buchshtav tenían familiares que fueron secuestrados en el ataque pero quedaron libres durante una tregua de una semana en noviembre.

El deceso de Munder fue confirmado el martes por el kibutz Nir Oz, una comunidad agrícola donde era uno de los cerca de 80 residentes capturados. Murió “tras soportar meses de tortura física y mental”, explicó. Las autoridades israelíes habían determinado previamente que las otras cinco personas habían fallecido. No hubo reportes de fallecidos israelíes o palestinos en la operación de recuperación.

Se cree que Hamás aún mantiene a unos 110 rehenes capturados el 7 de octubre. Las autoridades israelíes calculan que cerca de un tercio de ellos ha muerto.

el ataque del 7 de octubre

Insurgentes liderados por Hamás superaron las defensas israelíes el 7 de octubre e irrumpieron en el sur del país, matando a unas 1,200 personas, en su mayoría civiles, y tomando a otras 250 como rehenes. Durante la tregua temporal de noviembre, más de 100 rehenes fueron liberados a cambio de palestinos encarcelados en Israel.

La ofensiva israelí se ha cobrado la vida de más de 40.000 palestinos, de acuerdo con el Ministerio de Salud gazatí, que no distingue entre víctimas civiles y combatientes. Las operaciones militares aéreas y terrestres han causado una destrucción generalizada y obligaron a la inmensa mayoría de los 2,3 millones de residentes en la Franja a huir de sus hogares, a menudo en varias ocasiones. Los grupos de ayuda temen brotes de enfermedades como la polio.

Un ataque aéreo israelí perpetrado el martes provocó la muerte de al menos 12 personas en una escuela convertida en refugio en la Ciudad de Gaza. La Defensa Civil Palestina, el grupo de primera respuesta que opera bajo el gobierno encabezado por Hamás, dijo que unas 700 personas se habían refugiado en la escuela Mustafa Hafez. El ejército israelí dijo que el ataque tenía como objetivo a combatientes de Hamás que habían establecido un centro de comando en el sitio.

Un ataque aéreo israelí en Dein al-Balah alcanzó a personas que caminaban por la calle, y siete de ellas murieron, entre ellas, una mujer y dos niños, de acuerdo con un periodista de The Associated Press que contó los cadáveres. Más de 20 personas más resultaron heridas. Otro ataque en el centro de la Franja acabó con la vida de cinco menores y su madre, de acuerdo con el cercano hospital de los Mártires de Al-Aqsa, donde un reportero de Associated Press contó los cadáveres.

Palestinos desplazados por las recientes órdenes de evacuación de Israel saturaron áreas que ya estaban repletas. Un menor en Deir al-Balah dormía sobre cartones mientras los insectos volaban alrededor de su rostro.

“¿Van a cavar en el suelo y a arrojarnos ahí, o nos pondrán en un barco y nos echarán al mar? No lo sé”, dijo un hombre llamado Abu Shady Afana.