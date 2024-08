Los expertos en gramática están gestando una batalla por el apóstrofe. ¿Es Harris' o Harris's?

Sea lo que fuere lo que llevó a la vicepresidenta Kamala Harris a elegir al gobernador de Minnesota, Tim Walz, como compañero de fórmula, probablemente no fue el deseo de avivar las discusiones sobre los apóstrofos, pero no hace falta mucho para entusiasmar a los expertos en gramática.

“Cuanto menores sean las apuestas, mayor será la pelea”, dijo Ron Woloshun, director creativo y comercializador digital en California, que se sumó a la refriega en las redes sociales menos de una hora después de que Harris seleccionara a Walz la semana pasada para ofrecer su opinión sobre los nombres propios posesivos.

El Manual de Estilo de Associated Press recomienda “utilizar sólo un apóstrofo” para los nombres propios singulares que terminan en S: las novelas de Dickens, los trabajos de Hércules, la vida de Jesús. Pero no todos están de acuerdo.

El debate sobre los nombres propios posesivos que terminan en S comenzó poco después de que el presidente Joe Biden despejara el camino para que Harris se postulara el mes pasado. ¿Es Harris' o Harris's? Pero la elección de Walz con su apellido que suena como una s realmente lo intensificó, dijo Benjamin Dreyer, el jefe de redacción retirado de Random House y autor de “Dreyer's English: An Utterly Correct Guide to Clarity and Style”.

Dreyer fue inundado de preguntas a los pocos minutos del anuncio, que se produjo mientras estaba en el dentista.

"Pensé: 'Está bien, todos tienen que relajarse. Estaré en casa en un rato y podré ponerme a trabajar en mi escritorio'", dijo.

Si bien existe un amplio consenso en cuanto a que Walz tiene razón, persiste la confusión sobre Harris versus Harris. ¿El veredicto de Dreyer? Añadamos la "s".

“Establecer el 's' es mucho más sencillo, y luego puedes tomar tus valiosas células cerebrales y aplicarlas a cosas más importantes”, dijo.

Woloshun opinó lo mismo en la plataforma social X, donde se lanzan apóstrofes como si fueran granadas de mano. “La regla es simple: si dices S, escribe S”, argumentó.

Eso los coloca del mismo lado que The New York Times, The Washington Post y The Wall Street Journal, y en desacuerdo con AP.

Si bien el estilo de AP ha evolucionado en muchos frentes a lo largo de los años, no hay planes inmediatos para cambiar la guía sobre los posesivos, dijo Amanda Barrett, vicepresidenta de estándares e inclusión de noticias de AP.

“Esta es una política que la AP mantiene desde hace mucho tiempo. Nos ha funcionado bien y no hemos visto ninguna necesidad real de cambiarla”, dijo. “Sabemos que la conversación está abierta y que la gente toma decisiones diferentes en lo que respecta a la gramática, y eso está bien. Cada uno toma la decisión que mejor le funciona”.

Timothy Pulju, profesor titular de lingüística en el Dartmouth College, dijo que hasta el siglo XVII o XVIII, el posesivo de los nombres propios que terminaban en S (como Jesús o Moisés) a menudo era simplemente el nombre en sí, sin apóstrofo ni S adicional. Con el tiempo, se agregó el apóstrofo ('Jesús' o 'Moisés') para denotar posesión, aunque la pronunciación siguió siendo la misma.

“Eso se convirtió en una especie de estándar que me enseñaron y al que me adhiero, aunque en retrospectiva, no creo que sea un gran estándar”, dijo.

Esto se debe a que los lingüistas consideran la escritura como una representación del habla, y el habla ha cambiado desde entonces. Pulju dijo que espera que la forma de la escritura se vuelva dominante con el tiempo. Pero por ahora, él, junto con el diccionario Merriam-Webster, dice que cualquiera de las dos formas es aceptable.

“Siempre que la gente se comunique con éxito, decimos que el lenguaje está haciendo lo que se supone que debe hacer”, dijo. “Si se puede leer de cualquier manera en que esté escrito, entonces parece que está funcionando para la gente. No se confunden sobre quién es el compañero de fórmula Tim Walz”.

Si gana en noviembre, Harris se convertiría en la cuarta presidenta de Estados Unidos con un apellido que termina en S y la primera desde Rutherford B. Hayes, quien fue elegido en 1876 (130 años antes de la fundación de Twitter) y se libró del frenesí de las redes sociales por los apóstrofos. Harris es la primera candidata con un apellido tan complicado desde 1988, cuando el demócrata Michael Dukakis perdió ante George HW Bush.

Dukakis, que ahora tiene 90 años, dijo en una entrevista telefónica el lunes que no recuerda ninguna discusión similar cuando era el candidato, pero coincide con la AP.

“A mí me suena como si fuera s, apóstrofe y ya está”, dijo.

Mientras tanto, la campaña de Harris aún no ha adoptado una postura clara. Un comunicado de prensa emitido el lunes por su equipo de New Hampshire promocionó “la visión positiva de Harris”, un día después de que su oficina de prensa nacional escribiera sobre “el séptimo viaje de Harris a Nevada”.