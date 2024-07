Una dominicana muere al ser empujada por su hijo por un barranco en East Harlem, New York

La dueña de un salón de belleza en East Harlem, un barrio de New York, Estados Unidos, murió a causa de su propio hijo, según comunicó la Policía de ese estado.

Luego de recoger las informaciones de diarios internacionales, se cuenta que la comunidad East Harlem está consternada y entristecida por la muerte de la propietaria del salón, identificada como Vianel García, de 44 años.

García falleció la tarde del domingo en Riverside Park en Washington Heights.

Los detectives dicen que sufrió heridas mortales después de que su hijo, Miguel Duval, de 22 años, la empujara por un barranco cubierto de hierba.

"Un grupo de policías estaban en esa esquina. Había alguien tratando de hacer reanimación durante lo que parecieron 20 minutos", dijo la testigo Natalia Weaver.

La Policía dijo que Duval fue detenido pocas horas después de la muerte de su madre y ahora enfrenta un cargo de asesinato en segundo grado.

ASOMBRO POR LA NOTICIA

CBS News, un medio de información estadounidense narra que el salón de García debió haber estado lleno de clientes el lunes, pero en lugar de eso, se mantuvieron con las puertas cerras, mientras varios ciudadanos dejaban flores en la entrada.

"Voy a llorar. Ella era la mejor. Todo el vecindario la amaba", dijo la clienta Naomi Roman.

"Ella es increíble. No lo entiendo. Es una muy buena persona", agregó Daphne Lugo.

García era una mujer muy llena de vida. Era madre de cuatro hijos y una emprendedora en la comunidad.

"No lo creí. No lo creí. No lo creí", dijo la cliente Norma Méndez. "Ella se sacrificó mucho por sus hijos", agregó Lugo.