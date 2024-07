Ola de calor en Estados Unidos bate récords y deja muertos en el oeste

Una ola de calor de larga duración que ya ha batido récords anteriores en todo Estados Unidos persistió el domingo, abrasando partes del oeste con temperaturas peligrosas que provocaron la muerte de un motociclista en el Valle de la Muerte y mantuvieron el este del país en sus garras calientes y húmedas.

Una advertencia de calor excesivo —la alerta más alta del Servicio Meteorológico Nacional— estaba en vigor para unos 36 millones de personas, o aproximadamente el 10% de la población, dijo Bryan Jackson, meteorólogo del Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglas en inglés). Docenas de localidades en el oeste y el noroeste de la nación rompieron récords de calor previos.

Muchas áreas del norte de California superaron 43,3 grados Celsius (110 Fahrenheit), y de ellas la ciudad de Redding estableció un récord de 48,3 ºC (119 ºF). Phoenix alcanzó un nuevo récord diario el domingo para la temperatura baja más cálida: nunca descendió por debajo de 33,3 ºC (92 ºF).

Un máximo de 53,3 ºC (128 ºF) fue registrado el sábado y el domingo en el Parque Nacional del Valle de la Muerte en el este de California, donde un visitante murió el sábado por exposición al calor y otra persona fue hospitalizada, dijeron funcionarios.

Los dos visitantes formaban parte de un grupo de seis motociclistas que se desplazaban por el área de la Cuenca Badwater en medio de un clima abrasador, informó el parque en un comunicado.

La persona que falleció no fue identificada. El otro motociclista fue transportado a un hospital de Las Vegas debido a "enfermedad grave causada por el calor", se añade en el comunicado. Debido a las elevadas temperaturas, los helicópteros médicos de emergencia no pudieron acudir, ya que en general esas aeronaves no pueden volar con seguridad a temperaturas superiores a los 48,8 ºC (120 ºF), señalaron funcionarios.

Los otros cuatro integrantes del grupo fueron atendidos en el lugar.

"Aunque esta es una época muy emocionante para experimentar temperaturas que podrían establecer récords mundiales en el Valle de la Muerte, alentamos a los visitantes a elegir cuidadosamente sus actividades, evitar pasar periodos prolongados afuera de un vehículo o construcción con aire acondicionado cuando las temperaturas están así de elevadas", dijo Mike Reynolds, director del parque.

Las autoridades advirtieron que las enfermedades y lesiones por el calor son acumulativas y pueden irse gestando a lo largo de un día o días.

"Además de no poder enfriarse mientras se va en moto debido a las elevadas temperaturas del aire ambiental, el experimentar el Valle de la Muerte en motocicleta cuando hace este calor se dificulta aún más debido al necesario y pesado equipo de seguridad utilizado para reducir las lesiones durante un accidente", manifestó el parque en el comunicado.

Las elevadas temperaturas no desalentaron a Chris Kinsel, un visitante del Valle de la Muerte que dijo que "para mí es como el día de Navidad" el estar allí en un día en que se rompieron récords. Kinsel indicó que él y su esposa suelen acudir al parque durante el invierno, cuando aún está muy caliente, pero eso no es nada comparado con estar en uno de los lugares más cálidos de la Tierra en julio.

"El Valle de la Muerte durante el verano siempre ha sido algo que he querido hacer. Durante la mayor parte de mi vida, he querido venir aquí en el verano", señaló Kinsel, que visitaba el área de la Cuenca Badwater desde Las Vegas.

Kinsel dijo que planeaba acudir al centro de visitantes del parque para que le tomaran una fotografía junto al letrero digital que muestra la temperatura actual.

Al otro lado del desierto en Nevada, Natasha Ivory llevó a cuatro de sus ocho hijos a un parque acuático en Mount Charleston, en las afueras de Las Vegas, que el domingo registró una temperatura máxima récord de 48,8 ºC (120 ºF).

"Están pasándola fantástico", le dijo Ivory al canal Fox5 Vegas. "Yo también me voy a mojar. Hace demasiado calor para no hacerlo".

Jill Workman Anderson también estaba en Mount Charleston, dándole un pequeño paseo a su perro y disfrutando la vista.

"Podemos asomarnos y ver el desierto", señaló. "También estaba 30 grados (Fahrenheit) más fresco que en el noroeste de Las Vegas, donde vivimos".

Las temperaturas por encima de los 37,8 ºC (100 ºF) fueron usuales en Oregon, donde se rompieron varios récords, incluida la localidad de Salem, donde el domingo se registraron 39,4 ºC (103 ºF), superando la marca de 37,2 ºC (99 ºF) establecida en 1960. En la costa este, más húmeda, las temperaturas por encima de 37,8 ºC eran generalizadas, aunque el domingo no se habían emitido avisos de calor excesivo.

Se baten récords de calor en el suroeste

Se emitieron inusuales avisos por calor incluso en zonas elevadas, incluidos los alrededores del lago Tahoe, en la frontera de California y Nevada. La delegación del NWS en Reno, Nevada, advirtió de "grandes impactos de riesgo por calor, incluso en las montañas".

El servicio indicó en una publicación en internet que no se preveía que las máximas en el oeste de Nevada y el noreste de California bajaran de 37,8 ºC (100 ºF) hasta el fin de semana que viene, "y por desgracia, tampoco habrá mucho alivio por la noche".

Se esperaban más máximas extremas en los próximos días, incluidas posiblemente 54,4 ºC (130 ºF) a mediados de la semana en Furnace Creek, California, en el Valle de la Muerte. La temperatura más alta jamás documentada oficialmente en la Tierra fue de 56,67 ºC (134 ºC) en julio de 1913 en el Valle de la Muerte, aunque algunos expertos cuestionan ese dato y dicen que el récord real es de 54,4 ºC (130 ºF), registrado allí en julio de 2021.

Las muertes empiezan a subir

En el condado Maricopa de Arizona, que incluye a Phoenix, se han producido al menos 13 muertes confirmadas por calor este año, junto con más de 160 fallecimientos que se sospecha estuvieron relacionados con el calor y aún se están investigando, según un informe reciente.

Eso no incluye la muerte de un niño de 10 años en Phoenix la semana pasada, el cual sufrió un "episodio médico relacionado con el calor" cuando caminaba por la montaña con su familia en el South Mountain Park and Preserve, según la policía.

Incendios en California son impulsados por el calor y la baja humedad

Los bomberos enviaron aviones y helicópteros para arrojar agua o retardante sobre varios fuegos en California.

En el condado Santa Barbara, al noroeste de Los Ángeles, el incendio Lake quemó más de 66,5 kilómetros cuadrados (25 millas cuadradas) de hierba, matorrales y árboles tras desatarse el viernes. No había sido contenido para el domingo.