Israel expande los asentamientos en Cisjordania

Israel ha aprobado la mayor incautación de tierras en la Cisjordania ocupada en más de tres décadas, según afirmó el miércoles un grupo de seguimiento de asentamientos, una medida que probablemente empeore las ya de por sí crecientes tensiones relacionadas con la guerra de Gaza.

La agresiva expansión de Israel en Cisjordania refleja la fuerte influencia de la comunidad de colonos en el gobierno del primer ministro Benjamin Netanyahu, el más religioso y nacionalista de la historia del país. El ministro de Finanzas, Bezalel Smotrich, también colono, ha impulsado la política de expansión, otorgándose nuevas competencias sobre el desarrollo de los asentamientos y afirmando que su objetivo es consolidar el control de Israel sobre el territorio e impedir la creación de un Estado palestino.

Las autoridades aprobaron recientemente la apropiación de 12,7 kilómetros cuadrados (casi 5 millas cuadradas) de tierra en el Valle del Jordán, según una copia de la orden obtenida por The Associated Press. Datos de la organización Peace Now (Paz Ahora), un grupo de seguimiento, indican que se trata de la mayor incautación aprobada desde los Acuerdos de Oslo de 1993, cuando inició el proceso de paz.

Estado palestino

Observadores afirman que la incautación de tierras conecta los asentamientos israelíes a lo largo de un corredor clave fronterizo con Jordania, una medida que, según ellos, socava la perspectiva de un Estado palestino contiguo.

El vocero de la ONU, Stéphane Dujarric, lo calificó como un “paso en la dirección equivocada”, y añadió que “la dirección que queremos tomar es encontrar una solución negociada para la creación de dos Estados”.

Las tierras recién incautadas se encuentran en una zona de Cisjordania donde la violencia de los colonos estaba desplazando a comunidades de palestinos, incluso antes del estallido de la guerra entre Israel y Hamás. Esa violencia no ha hecho más que aumentar desde que el ataque de Hamás del 7 de octubre desencadenó la guerra en Gaza. Los colonos han perpetrado más de 1.000 ataques contra palestinos desde octubre en Cisjordania, causando muertos y daños materiales, según la ONU.

La incautación de tierras —que se aprobó a finales del mes pasado, pero se hizo pública hasta el miércoles— se produce después de la incautación de 8 kilómetros cuadrados (aproximadamente 3 millas cuadradas) de tierra en Cisjordania en marzo y de 2,6 kilómetros cuadrados (1 milla cuadrada) en febrero.

MÁs incautaciones de tierra

Esto hace que 2024 sea, por mucho, el año en que más incautaciones de tierra se han producido en Cisjordania, según Peace Now.

Al declararlas tierras estatales, el gobierno las alquila a israelíes y prohíbe la propiedad privada palestina. Las incautaciones de tierras de este año son contiguas, uniendo dos asentamientos ya existentes para crear un bloque sólido cerca de la frontera con Jordania. Las tierras fueron declaradas zonas militares israelíes cerradas antes de ser declaradas tierras estatales.

Los palestinos consideran que la expansión de los asentamientos en Cisjordania ocupada es el principal obstáculo para cualquier acuerdo de paz duradero, ya que impide cualquier posibilidad de un Estado cohesionado. La mayor parte de la comunidad internacional considera los asentamientos ilegales o ilegítimos.

Israel capturó Cisjordania, la Franja de Gaza y Jerusalén Este en la Guerra de los Seis Días, de 1967, territorios que los palestinos quieren para un futuro estado. El actual gobierno israelí considera Cisjordania el corazón histórico y religioso del pueblo judío y se opone a la creación de un estado palestino.

Israel ha construido más de 100 asentamientos en Cisjordania, algunos de los cuales parecen suburbios totalmente desarrollados o pequeñas ciudades. En ellos viven más de 500.000 colonos judíos con ciudadanía israelí.

Los 3 millones de palestinos de Cisjordania viven bajo un régimen militar israelí aparentemente indefinido. La Autoridad Palestina administra enclaves dispersos por el territorio, pero tiene prohibido operar en el 60% de Cisjordania, que incluye los asentamientos y zonas con una población de cientos de miles de palestinos.