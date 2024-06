Vetan al 'rey del hot dog' de un concurso por haber elegido a un patrocinador vegano

Joey Chestnut come un perrito caliente mientras compite por su 16º título de campeonato durante el concurso de comer perritos calientes Nathan's Famous Four of July de 2023 en la sección de Coney Island del distrito de Brooklyn de Nueva York, el martes 1 de julio. 4 de enero de 2023. (Foto AP/Yuki Iwamura)Yuki IWAMURA