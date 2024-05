Biden autoriza Ucrania use armas de EE.UU. en Rusia

El presidente Joe Biden le autorizó a Ucrania utilizar armamento estadounidense para llevar a cabo ataques en territorio ruso con el propósito limitado de defender la ciudad de Járkiv, según tres funcionarios estadounidenses al tanto del asunto.

Los funcionarios, quienes hablaron a condición de guardar el anonimato a fin de poder declarar sobre el delicado tema, subrayaron que la política estadounidense de pedirle a Ucrania que no use misiles de tipo ATACMS o misiles de largo alcance y otras municiones proporcionadas por Estados Unidos para lanzar ataques en territorio ruso no ha sido modificada.

La directriz de Biden permite que las armas suministradas por Washington se utilicen con “fines de contrafuego en la región de Járkiv para que Ucrania pueda contraatacar a las fuerzas rusas que la están atacando o se preparan para atacarla”, dijo un funcionario.

defenderse de los ataques

La decisión llega en un momento en que las autoridades ucranianas han intensificado sus exhortaciones al gobierno estadounidense para que permita a sus fuerzas defenderse de ataques originados en territorio ruso. Járkiv, la segunda ciudad más grande de Ucrania, se encuentra a sólo 20 kilómetros (12 millas) de la frontera rusa.

La decisión de Biden fue reportada en primera instancia por Político.

Funcionarios ucranianos, en particular el presidente Volodymyr Zelenskyy, se han mostrado cada vez más firmes en su argumento de que la restricción estaba poniendo a las fuerzas ucranianas en una situación insostenible a medida que Moscú intensificaba los ataques en torno a la región nororiental de Járkiv.

Rusia ha aprovechado un prolongado retraso en la reposición de la ayuda militar estadounidense, mientras que la inadecuada producción militar de Europa Occidental ha ralentizado entregas cruciales al campo de batalla para Ucrania.

Durante la visita del secretario de Estado estadounidense Antony Blinken a Kiev hace dos semanas, Zelenskyy defendió el uso de armas estadounidenses para contraatacar las posiciones rusas desde las que se lanzan ataques contra el norte y el noreste de Ucrania, según tres funcionarios estadounidenses que hablaron bajo condición de anonimato para poder declarar sobre deliberaciones internas del gobierno.

Reacción rusa

Rusia acusó este jueves a los países de la OTAN, que evalúan autorizar a Ucrania a usar las armas occidentales para golpear territorio ruso, de “incitar” a la exrepública soviética a prolongar el conflicto.

“Los países miembros de la OTAN (...) están dando una nueva vuelta de tuerca a la escalada de tensiones, y lo están haciendo de forma deliberada”, dijo el portavoz de la presidencia rusa, Dmitri Peskov.

“Incitan a Ucrania por todos los medios posibles para prolongar esta guerra sin sentido”, añadió a los periodistas.

Las declaraciones de Peskov coinciden con una reunión informal de cancilleres de la OTAN en Praga, ante los llamados del gobierno ucraniano para que sus aliados le permitan utilizar las armas occidentales para llevar a cabo ataques en Rusia.

Vaticano opuesto

El secretario de Estado vaticano, el cardenal italiano Pietro Parolin, afirmó este jueves que autorizar a Ucrania el uso contra territorio ruso de armas suministradas por la OTAN, como ha propuesto el secretario de la Alianza Atlántica, Jens Stoltenberg, significaría una “escalada incontrolable” del conflicto.

“Creo que esta posibilidad debe preocupar a todos aquellos que se preocupan por el destino de nuestro mundo”, afirmó a la agencia ANSA.