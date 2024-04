La meta es liberar a los rehenes y destruir poder militar de Hamás

“Conmemoramos el 7 de abril, exactamente seis meses del día más negro, más oscuro en la historia del Estado de Israel más aún en la historia del pueblo judío desde el Holocausto”, afirmó Mattanya Cohen, alto funcionario israelí.

Agregó que en un día fueron asesinados un número de judíos desde el Holocausto, cuando unos 6 millones fueron asesinados solamente por la razón de ser judíos “incluyendo a casi toda la familia de mi abuela en lo que hoy es Macedonia”.

El funcionario, en gestiones por República Dominicana, anda en gira profesional con el objetivo de encontrarse con los amigos en la región para reforzar las relaciones diplomáticas, hablar sobre los desafíos de Israel en la guerra y discutir sobre asuntos bilaterales.

“El ataque de Hamás también recuerda la guerra de Yom Kippur, en 1973, cuando las tropas de Egipto y Siria se unieron para enfrentar al ejército israelí. Esa fue una guerra entre ejércitos”. Ese no fue el caso en abril del 2023.

Durante una fiesta religiosa, se filtraron en Israel alrededor de 3,500 terroristas de las organizaciones Hamás y la Yihad Islámica.

“Asesinaron, violaron sexualmente a hombres y mujeres; quemaron muertos y quemaron a vivos. Alrededor de 1,200 personas entre ellos bebés, mujeres, hombres jóvenes, mujeres, ancianos, etcétera. Además, secuestraron a alrededor de 2,500 personas”, aseguró.

También irrumpieron en un festival de música Supernova, donde miles de personas celebraban el encuentro. Asesinaron a sangre fría a unos 360 jóvenes.

Primer objetivo

“Primero que todo, para nosotros es sumamente importante liberar a los secuestrados. Hasta ahora 80 regresaron a casa a traves de negociaciones con Hamás. Quedan unas 133 personas.

“Sabemos que un número no exacto no ha sobrevivido. Cada día recibimos una noticia de fuentes de inteligencia, de que un israelí fue asesinado y su cuerpo aún permanece en Gaza. Ahora hay 133. No sabemos cuántos de ellos han muerto”, aclara. Puso como ejemplo, el caso de una madre con un niño de 4 años y un bebé de un año. “Es algo que no se puede entender. Han estado secuestrados por seis meses”. sostuvo.

Segundo objetivo

La segunda meta del gobierno es destruir la capacidad militar de Hamás. Que lo que pasó en Gaza nunca más vuelva a pasar, ni regresar al pasado una vez más.

“Nosotros sabemos que las ideas no desaparecen. Como por ejemplo ISIS. Yo creo que Hamás es ISIS, el Estado Islámico” opina.

“En Estados Unidos, Occidente luchó contra ISIS, pero cuestionó si eliminaron a ISIS”. No, es la respuesta. Insistió en que todavía está la idea de ISIS allá y hemos visto lo que hicieron no solamente contra Occidente, sino lo que hicieron contra Rusia hace unas pocas semanas.

“Eliminar una idea es imposible, pero eliminar las capacidades militares y gubernamentales de Hamás, sí es posible. Nosotros no podemos dejar a Hamás en el poder en casa…Hamás o la Yihad Islámica, son dos organizaciones terroristas. Eliminar la amenaza que representa Hamas en la Franja de Gaza” es el objetivo.

Recordó que la organización Hamás fue elegida democráticamente en 2006 por la Autoridad Palestina que controla los territorios y la Franja de Gaza pero en 2007 lo que hizo fue darle un golpe de estado a la Autoridad Palestina y desde el 2007 los dirigentes controlan la Franja de Gaza.

“En 2005 cuando Israel se retiró de Gaza y sin quedar allá ni un israelí ni un asentamiento ni un soldado… Nosotros esperábamos que en la Franja de Gaza los palestinos iban a construir su Estado, iban a construir hospitales, escuelas, centro de turismo allá en las playas de Gaza, etcétera” añadió.

“Y ¿qué hicieron en lugar de eso? Hamás invirtió todo el dinero que recibieron de la comunidad internacional en armamentos y túneles. Esto no puede continuar después de esta guerra, esto no se puede continuar en casa”, expresando la razón de por qué Israel entró a una guerra que ya dura seis meses.

Lanzamiento de misiles

“No es fácil para nosotros. Hay que recordar además que Hamás lanzó misiles, miles de misiles hacia Israel desde la misma mañana del 7 de octubre, hasta que nosotros eliminamos un buen porcentaje de su capacidad militar. Hace un mes o algo. “Nosotros vamos a continuar con esa operación militar en esta guerra hasta que eliminemos, como dije, la capacidad militar del Hamás. No queremos ocupar de nuevo la Franja de Gaza, no queremos estar allá. Creemos que un poder palestino o quizás de la Autoridad Palestina va a quedarse pero sin amenazas al sur de Israel”, aclaró.

Ratificó que “No vamos a cometer el error de retirarnos por tercera vez de los territorios bajo una presión internacional sin un acuerdo con los palestinos”.

Los misiles de Hezbolá

Agregó que el mismo día 7 y el siguiente, 8 de octubre, se inició una lucha en otra frontera con Hezbolá en el norte. “Solidaridad entre esos dos grupos terroristas que reciben el apoyo de la misma fuente que es Irán. Hezbolá también empezó a lanzar misiles y lo que pasó es que en esos seis meses, y por primera vez en la historia de Israel, alrededor de 200,000 personas fueron desplazadas. Cien mil del norte y cien mil del sur”, informó.

“Ahora tenemos amenazas en dos fronteras: Hamás en el sur, Hezbolá en el norte, más los ataques de los huties de Yemen contra las naves occidentales que navegan los mares. Se agrega la guerra de los ‘proxies’ de Irán, que actúan desde Siria, Libano y Yemen.

República Dominicana

“Siempre recordamos a nuestros amigos de República Dominicana, que votaron en 1947 a favor de la creación de un Estado judío y un Estado árabe en las Naciones Unidas.

“Hoy día, observamos las areas de interés para los inversionistas israelíes que tienen la intención de hacer negocios en un país estable y con un presidente amigo, Luis Abinader Corona”, concluyó.

Esperanza

El pin no es algo que nació en Israel. Es una señal internacional, pero todos los israelíes oficiales o no oficiales lo muestran desde hace seis meses. El pin significa el buen deseo y esperanza de que todos los secuestrados vuelvan a sus casa. “Los esperamos vivos y sanos físicamente. Esa es la esperanza”.